Владельцы агроусадеб считают, что год будет провальным

Сегодня белорусский сельский туризм переживает не лучшие времена. В последние годы в отрасли наметилось явное затишье.

Как отметил хозяин агроусадьбы «Млынок» (Брестская область) Георгий Грибов, сегодня ситуация в агроэкотуризме принципиально иная, чем еще несколько лет назад.

«К нам на усадьбу приезжали несколько семей на Новый год, также гостей мы принимали на майские праздники. Впереди лето, а хорошего спроса нет. В иные годы в это время уже полностью были зарезервированы и июль, и август, — рассказал собеседник “Ежедневника”. — Есть опасность, что год может быть провальным. Правда, утверждать не буду».

Георгий Грибов также напомнил, что осенью прошлого года Минспорта предложило проект указа, согласно которому агроусадьбам хотели запретить проведение свадеб и банкетов. Он также отметил, что представители отрасли встретили указ настороженно и неоднозначно.

По его словам, полгода ушло на «перетягивание каната» по данному вопросу. «Как итог, те преференции, которые были прописаны в указе президента, остались. Но новые усадьбы не открываются. Люди не рискуют, думая, во что выльется все это законотворчество и стоит ли сегодня начинать работать в данной отрасли», — отметил хозяин усадьбы «Млынок».

Российских туристов меньше, и доходов меньше

Как констатируют сегодня хозяева домиков в деревне, россияне также перестали ехать в белорусскую деревню.

По словам хозяина агроусадьбы «Вясёлая хата» Андрея Крука, россиянам стало отдыхать в Беларуси дорого. «К нам на усадьбу еще продолжают приезжать гости из России, по старой памяти, но это совсем не то, что было раньше, да и “свежих” туристов нет. Основные клиенты — это белорусы», — сказал он.

Его коллега, Георгий Грибов, говорит, что хотя к нему на усадьбу российский турист и приезжает, доходы с него упали почти в два раза.

«После обвала российского рубля мы стали для туристов из России дорогими, и владельцам белорусских агроусадеб приходилось снижать цены, чуть ли не вдвое, чтобы не потерять клиента из соседней страны», — сказал он.

Кроме этого, представители отрасли жалуются на отсутствие не только россиян, но и своих, белорусских туристов. Как отметил хозяин усадьбы «Людмила» Михаил Захаренко, у белорусов снизилась покупательская способность, и сегодня очень заметно, что люди стали беднее.

«Нам остается лишь одно — приспосабливаться под ситуацию, предлагать что-то новое, неизбитое, на нашей усадьбе, например, мы начали делать детские программы, разработали специальные квест-игры», — добавил он.

Другие хозяева агроусадеб также признали, что в сегодняшней ситуации все они снизили цены и попробовали искать свою изюминку, чтобы отличаться от конкурентов.

Агроусадьбы на себе безвиз не ощутили

К тому же, как признались владельцы агроусадеб, на поток иностранных туристов безвизовый въезд, установленный несколько месяцев назад, не повлиял. По мнению Андрея Крука, причин, почему так произошло, несколько. Это и ограниченные временные рамки сроком на пять дней, и отсутствие у иностранного туриста в целом информации о Беларуси и о том, что в ней стал действовать безвиз.

«На мой взгляд, кому действительно помог безвизовый режим, это литовцам, полякам, тем, кто эмигрировал из Беларуси и кому раньше было дорого приехать по визе», — сказал он.

«Пока от безвизового режима мы ничего не получили, — подтвердил и Георгий Гриб. — Я знаю, что у нас создана комиссия в Брестской области и готовится документ. В планах открыть Брест и еще несколько районов в области, территориально близких к Беловежской пуще, по принципу безвизового въезда, как и Гродно. Но все это пока только на стадии проекта».