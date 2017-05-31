Подземную лабораторию под Железногорском начнут строить в этом году

Строительство лаборатории по изучению ядерных отходов вблизи города Железногорска Красноярского края начнется уже в этом году. До середины ноября 2019 года планируется возвести здания и сооружения наземного комплекса, а также линии электропередачи и объекты водоснабжения. Весь комплекс работ будет завершен к 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП «НО РАО»).

В конце апреля оператор объявил конкурс с ограниченным участием на первый этап строительно-монтажных работ с начальной ценой 781,3 млн рублей. Заявки будут рассмотрены 13 июня.

Ранее стоимость строительства лаборатории оценивали в 24 млрд рублей. Согласно расчетам, после введения в эксплуатацию в 2024 году лаборатория будет работать не менее пяти лет.