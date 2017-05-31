Подземную лабораторию под Железногорском начнут строить в этом году
Стоимость строительства лаборатории оценивают в 24 млрд рублей.
Стоимость строительства лаборатории оценивают в 24 млрд рублей.
Строительство лаборатории по изучению ядерных отходов вблизи города Железногорска Красноярского края начнется уже в этом году. До середины ноября 2019 года планируется возвести здания и сооружения наземного комплекса, а также линии электропередачи и объекты водоснабжения. Весь комплекс работ будет завершен к 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП «НО РАО»).
В конце апреля оператор объявил конкурс с ограниченным участием на первый этап
Ранее стоимость строительства лаборатории оценивали в 24 млрд рублей. Согласно расчетам, после введения в эксплуатацию в 2024 году лаборатория будет работать не менее пяти лет.
Лаборатория будет располагаться на глубине в 500 метров. Оператор получил разрешения Общественной и Государственной экологических экспертиз. Решение о строительстве лаборатории поблизости от Железногорска было принято в 2012 году. Оно вызвало критику со стороны местных жителей — они опасаются возможных утечек радиации. На сайте change.org против сооружения могильника идет сбор подписей. Специалисты «НО РАО» и