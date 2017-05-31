Арбитраж Хабаровского края прекратил дело о банкротстве Переяславского молокозавода

Хабаровск, 31 мая, AmurMedia.

Банкротное дело в отношении ЗАО «Переяславский молочный завод» прекращено в арбитражном суде Хабаровского края. Долг предприятия в 3,7 млн рублей был полностью погашен, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на картотеку дел.

Как сообщалось ранее, в Арбитражном суде рассматривалось заявление ООО «Согласие» с требованием признать банкротом ЗАО «Переяславский молочный завод» — предприятие задолжало строительной компании ООО «СтойГрупп» 3,7 млн рублей, этот долг ООО «Согласие» получило по договору цессии. На первое судебное заседание представители ЗАО «ПМЗ» не явились, дело слушалось в их отсутствие. На вынесенное судебное постановление представители молокозавода подали апелляцию.

В настоящее время судебное разбирательство в отношении Переяславского молокозавода прекращено, так как предприятие полностью рассчиталось со своими долгами.

«В суд от ООО “Согласие” поступило ходатайство о возврате заявления о признании закрытого акционерного общества “Переяславский молочный завод” несостоятельным (банкротом) в связи с оплатой долга в полном объеме», — говорится в постановлении суда.