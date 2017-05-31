Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
7 фраз, которые нельзя говорить человеку с эректильной дисфункцией
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
США победят, даже при одновременном нападении РФ и Китая – СМИ
Самолет РФ с солдатами рухнул под Саратовом – СМИ
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Анджелина Джоли категорически против новой любви Брэда Питта
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10В тени красоты
15Happy Birthday, Mr. President
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
05:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

Арбитраж Хабаровского края прекратил дело о банкротстве Переяславского молокозавода

Предприятие полностью рассчиталось со своим долгом в 3,7 млн рублей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 31 мая, AmurMedia.

Банкротное дело в отношении ЗАО «Переяславский молочный завод» прекращено в арбитражном суде Хабаровского края. Долг предприятия в 3,7 млн рублей был полностью погашен, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на картотеку дел.

Как сообщалось ранее, в Арбитражном суде рассматривалось заявление ООО «Согласие» с требованием признать банкротом ЗАО «Переяславский молочный завод» — предприятие задолжало строительной компании ООО «СтойГрупп» 3,7 млн рублей, этот долг ООО «Согласие» получило по договору цессии. На первое судебное заседание представители ЗАО «ПМЗ» не явились, дело слушалось в их отсутствие. На вынесенное судебное постановление представители молокозавода подали апелляцию.

В настоящее время судебное разбирательство в отношении Переяславского молокозавода прекращено, так как предприятие полностью рассчиталось со своими долгами.

«В суд от ООО “Согласие” поступило ходатайство о возврате заявления о признании закрытого акционерного общества “Переяславский молочный завод” несостоятельным (банкротом) в связи с оплатой долга в полном объеме», — говорится в постановлении суда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Филиал «Хабаровский» АО «Славянка» распродает имущество
Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года
Назван срок возвращения доходов россиян к докризисному уровню
В МЧС объяснили, почему не предупредили москвичей об урагане
США успешно испытали перехватчик баллистических ракет
Российские промышленники назвали оптимальный курс рубля
Суд в Цюрихе вынес первый в мире приговор за «лайк» в «Фейсбуке»
Минобороны может обязать военнослужащих отчитываться за соцсети
Спорт
Манчини в «Зените». Что известно на данный момент Главное о назначении итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита»
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Как будут изымать единственное жилье должников?
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
Как правильно выбрать зелёные обои?
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь