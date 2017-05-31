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05:11 (мск), источник: Интерфакс

Минэкономразвития назвало срок возвращения доходов граждан к докризисному уровню

За ближайшие 20 лет пенсии не достигнут уровня 2013 года.

Источник: Reuters

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Минэкономразвития составило целевой вариант макропрогноза на 2035, по которому реальные доходы населения вернутся к уровню 2013 года только к 2022 году, сообщили в среду «Ведомости». При этом пенсии даже к 2035 году останутся ниже докризисного уровня.

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Прогноз министерства предполагает экономический рост выше среднемирового и удачные реформы. Главными источниками роста экономики должны стать повышение количества занятых, инвестиционная активность и улучшение производительности труда. Кроме того, пенсионный возраст повысят до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

По плану доля пенсионеров сократится с 35% до 22%. Но реальный рост пенсий будет почти незаметным. Более того — до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться.

Перспективы работающего населения лучше. К 2035 году зарплаты должны увеличиться на 56,5%.

Ранее «Центр стратегических разработок» Алексея Кудрина представил президенту Владимиру Путину экономическую программу развития России. Сам Кудрин заявил, что при повышении пенсионного возраста пенсии должны вырасти на 30%.

Комментарии
1
Без Имени
Слава те осподи, успокоили.
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