Фермеры Казахстана отказываются выращивать пшеницу

Завершающаяся в Казахстане посевная компания прошла под знаком новой политики Минсельхоза РК, предусматривающей сокращение посевов пшеницы. Согласно принятой в феврале новой госпрограмме развития АПК РК на 2017−2021, в течение пяти ближайших лет площади под самой популярной в стране селхозкультурой должны уменьшится на 20% — с 12,4 млн га до 10,1 млн га. При этом аграриям предлагается увеличивать посевы масличных и фуражных культур.

Чтобы стимулировать изменения, финансирование полевых работ за счет бюджетного кредита нынешней весной велось с учетом приоритетности культур — в первую очередь дешевые деньги выдавались на сев ячменя, овса, рапса, льна, подсолнечника.

Однако эти направления диверсификации не всех крестьян устроили. Фураж не интересен аграриям в силу того, что при одинаковых затратах на производство закупочные цены в два раза ниже, чем на пшеницу. Что касается масличных, то тут сразу ряд проблем: необходимость специальной техники для выращивания, отсутствие во многих регионах инфраструктуры для хранения маслосемян, вопросы со сбытом.

И, конечно, от диверсификации многих останавливает инерция. Крестьяне просто привыкли заниматься пшеницей и не хотят ничего менять. Где-то опасаются переходить на новую культуру — опыта нет, рука не набита, для новых культур нужно искать покупателя.

Прибыльные перспективы

Тем не менее, аграрии признают: отказаться от преимущественного выращивания пшеницы в их собственных интересах. Рентабельность зернового производства из года в год снижается: земли истощаются из-за отсутствия грамотных севооборотов. Десятки лет хозяйства сеют пшеницу по пшенице на своих площадях, что уже привело к падению качества зерна, а, значит, и снижению закупочных цен на него.

Сразу два хозяйства, работающие по соседству друг с другом в Осакаровском районе Карагандинской области, решили в нынешнем году провести эксперимент и посеять новую для региона культуру — чечевицу. ТОО «Едрей» в селе Иртышское посеяло 200 га этой культуры, а ТОО «Бирлик-2006» в селе Сенокосное — 50 га. Если результаты порадуют, то предполагается увеличение площадей.

— Вся надежда у нас сейчас на чечевицу, — говорит Асылбек Мухамедиаров, управляющий ТОО «Едрей». — Шесть лет мы сеем пшеницу, и видим, что прибыли нет. Посеешь и ждешь — вернешь осенью свои затраты или нет. Чечевица намного перспективнее. Мы всё просчитали, и получилось, что можем на этих 200 га чечевицы заработать столько же, сколько на 2900 га пшеницы. Естественно, планируем со следующего года увеличивать площади под новой культурой. Тем более что государство сейчас практически отказалось от поддержки пшеницы, а вопрос субсидирования бобовых культур, насколько мы знаем, рассматривается. Это бы стало для нас дополнительным стимулом.

Южный сбыт

Ну, а основной стимул — это цена. По словам Асылбека Мухамедиарова, цена тонны чечевицы на рынке — от 250 до 400 тыс. тенге. В то время как за пшеницу дают 50 тыс. тенге, да и то при условии высокого качества. При этом затраты на выращивание обеих культур одинаковые, а урожайность чечевицы в два раза выше: от 20 до 25 центнеров с гектара, тогда как пшеница в регионе дает 10−12 центнеров. Вот и получается, что с гектара чечевицы можно получить отдачу в 10 раз больше, чем с той же площади пшеницы.

— Со сбытом проблем никаких нет, — говорит фермер. — Мы изучили рынок — чечевицы мало, спрос превышает предложение. Можно отправлять на экспорт в страны от Узбекистана до Индии, можно продавать в Казахстане. Мы нашли покупателя на юге страны. Наша задача — только собрать урожай и расфасовать по мешкам 50 кг, а клиент сам заберет всю партию.

Кстати, и зеленая масса чечевицы, и ее сено с соломой считаются ценным кормом для скота, что важно для хозяйств, совмещающих растениеводческое и животноводческое направления.

Высокая цена на чечевицу объясняется просто — она очень богата белком, содержание которого в семенах доходит до 35%. В странах, где мясо недоступно населению по экономическим причинам, именно блюда из чечевицы восполняют потребность в протеине. А в средиземноморской кухне (например, в Турции) чечевица — один из важных продуктов благодаря своим вкусовым и диетическим особенностям. В Европе также растет спрос на чечевицу, поскольку она обладает свойством не накапливать в себе ни химикаты, ни радионуклиды, а значит, удовлетворяет критериям модных сейчас «органических» продуктов.

Азотный плюс

Агроном ТОО «Едрей» Кайркен Ешманов добавляет еще один плюс к выбору в пользу чечевицы: она обладает способностью связывать азот из воздуха и накапливать его в почве. Это именно то, что нужно истощенной пашне.

— То есть, чечевица — идеальный предшественник зерновых культур в севообороте, — говорит агроном. — Жаль, что в Казахстане ею никогда не занимались, поскольку специализация региона была сделана на пшеницу и на фураж. Хорошо, что сейчас крестьяне сами могут решать, какую культуру им выгоднее выращивать. Сорт семян мы выбрали «веховская зеленая тарелочная». Есть и другие разновидности — коричневая и красная. Но зеленая лучше подходит для выращивания в северном и центральном Казахстане, поскольку не боится ни весенних заморозков, ни летней засухи. Напротив, избыток влаги приводит к тому, что ботва развивается слишком бурно в ущерб семенам. Так что в нашем климате с чечевицей все должно сложиться.

Вегетационный период чечевицы длится 85 дней. То есть, созревание ожидается к середине августа. Так же, как сев велся стандартной техникой, используемой для пшеницы, уборка тоже будет идти обычным комбайном. Правда, с определенными нюансами, которых крестьяне, не имеющие опыта, немного опасаются.

Возвращение к «Ниве»

Поле под чечевицу важно подготовить заранее, говорит Павел Михайлов, директор ТОО «Бирлик-200». Оно должно быть идеально ровным, чтобы при уборке не возникло проблем. Дело в том, что стебли чечевицы невысокие, до полуметра. И любые колебания рельефа усложнят жатву. Также во избежание потерь лучше не использовать современные широкозахватные комбайны. Лучше подойдут старые «Нивы» и «Енисеи» с жатками по 4−5 метров. Плюс, двигаться техника должна на малом ходу. Вкупе все эти нюансы приводят к тому, что если жатва пшеницы идет со скоростью порядка 80 га за смену, то чечевицы — не больше 15 га. К тому же, созревание идёт неравномерно, что тоже добавит сложностей.

— Мы для первого раза постарались, поле начали готовить еще в прошлом сезоне, — говорит Павел Михайлов. — Причем тоже провели своеобразный эксперимент — сделали так называемый сидеральный пар. Это означает выращивание какой-то культуры до стадии цветения с последующим запахиванием в почву в качестве зелёного удобрения. Подготовленная таким образом земля обогащается органикой и должна дать более высокий урожай.

Подготовку продолжили и зимой, проведя снегозадержание. Это помогло весной насытить почву влагой. Приобрели минеральные удобрения, часть которых уже внесли, часть оставили на лето.

Крестьяне видят, что предварительная работа принесла эффект: сев прошел в срок, и всходы уже дружно пробились на поверхность. Дальше многое зависит от осадков летом. Прогнозы звучат разные, но уже есть все основания рассчитывать на средний урожай.

Впрочем, продавать свою первую чечевицу ТОО «Бирлик-2006» не собирается. Весь полученный объем оставят на семена, чтобы в следующем году иметь возможность расширить площади сева новой культуры. Диверсификацию тут тоже считывают единственным правильным вектором развития.