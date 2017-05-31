12 тысяч запрещенных флаконов обнаружили у бизнесмена в Приморье
В Арсеньеве у предпринимателя обнаружено 12 тысяч флаконов незаконной продукции, об этом ИА «Дейта» сообщили в
В Арсеньеве у предпринимателя обнаружено 12 тысяч флаконов незаконной продукции, об этом ИА «Дейта» сообщили в
В ходе рейда участковые уполномоченные полиции совместно с представителями Роспотребнадзора обнаружили склад, в котором осуществлялось хранение и реализация спиртосодержащей продукции, запрещенной к обороту на территории Российской Федерации.
Полицейские изъяли 12 тысяч флаконов незаконной продукции общим объемом около 1,2 тонн и на сумму в 365,5 тысяч рублей.
В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа (для юридических лиц) от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией продукции.
Изъятая продукция передана на ответственное хранение.
Ирина Петрова.