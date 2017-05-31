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05:53 (мск), источник: ДЕЙТА

12 тысяч запрещенных флаконов обнаружили у бизнесмена в Приморье

В Арсеньеве у предпринимателя обнаружено 12 тысяч флаконов незаконной продукции, об этом ИА «Дейта» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В ходе рейда участковые уполномоченные полиции совместно с представителями Роспотребнадзора обнаружили склад, в котором осуществлялось хранение и реализация спиртосодержащей продукции, запрещенной к обороту на территории Российской Федерации.

Полицейские изъяли 12 тысяч флаконов незаконной продукции общим объемом около 1,2 тонн и на сумму в 365,5 тысяч рублей.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа (для юридических лиц) от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Изъятая продукция передана на ответственное хранение.

Ирина Петрова.

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