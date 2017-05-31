12 тысяч запрещенных флаконов обнаружили у бизнесмена в Приморье

В ходе рейда участковые уполномоченные полиции совместно с представителями Роспотребнадзора обнаружили склад, в котором осуществлялось хранение и реализация спиртосодержащей продукции, запрещенной к обороту на территории Российской Федерации.

Полицейские изъяли 12 тысяч флаконов незаконной продукции общим объемом около 1,2 тонн и на сумму в 365,5 тысяч рублей.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа (для юридических лиц) от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Изъятая продукция передана на ответственное хранение.

Ирина Петрова.