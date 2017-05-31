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06:16 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский край снизил долговую нагрузку по кредитам

Жители региона стали чаще расплачиваться с кредитными задолженностями.

В Красноярском крае заметно снизился показатель задолженности по кредитам среди населения. С января по апреля 2017 года этот показатель уменьшился на 1%, составив 60%. Соответствующий рейтинг опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

«В сегментах потребительских кредитов, кредитных карт и автокредитов рост просроченной задолженности замедлился, а просрочка по ипотеке сокращается», — рассказали специалисты. Согласно данным аналитиков, в Красноярском крае по потребительским кредитам не могут за один месяц рассчитаться 25,8%, по кредитным картам — 24%. Информация по автокредитам и ипотеке в рейтинге не указывается.

По мнению специалистов, одним из основных факторов, продолжающих генерировать небольшой рост просрочки, остается снижение реальных доходов населения. Также наличие задолженности по кредитам зависит от ответственности и обязательности самого заемщика.

Напомним, в феврале 2017 года Общественная палата РФ составила антирейтинг самых закредитованных регионов страны. Красноярский край в списке оказался 4-м.

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