Красноярский край снизил долговую нагрузку по кредитам

В Красноярском крае заметно снизился показатель задолженности по кредитам среди населения. С января по апреля 2017 года этот показатель уменьшился на 1%, составив 60%. Соответствующий рейтинг опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

«В сегментах потребительских кредитов, кредитных карт и автокредитов рост просроченной задолженности замедлился, а просрочка по ипотеке сокращается», — рассказали специалисты. Согласно данным аналитиков, в Красноярском крае по потребительским кредитам не могут за один месяц рассчитаться 25,8%, по кредитным картам — 24%. Информация по автокредитам и ипотеке в рейтинге не указывается.

По мнению специалистов, одним из основных факторов, продолжающих генерировать небольшой рост просрочки, остается снижение реальных доходов населения. Также наличие задолженности по кредитам зависит от ответственности и обязательности самого заемщика.

Напомним, в феврале 2017 года Общественная палата РФ составила антирейтинг самых закредитованных регионов страны. Красноярский край в списке оказался 4-м.