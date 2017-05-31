Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
7 фраз, которые нельзя говорить человеку с эректильной дисфункцией
Порошенко отреагировал на заявления Путина на встрече с Макроном
Как прошли выпускные у детей звезд видео)
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Как будут изымать единственное жилье должников?
США победят, даже при одновременном нападении РФ и Китая – СМИ
Самолет РФ с солдатами рухнул под Саратовом – СМИ
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Анджелина Джоли категорически против новой любви Брэда Питта
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
9Теракт в Манчестере
8«Суперлюди» Японии
06:20 (мск), источник: Newslab.ru

Нашелся желающий отремонтировать красноярский Коммунальный мост

Подрядчику обещали 385,5 млн рублей.

Участником нового аукциона на ремонт красноярского Коммунального моста стала лишь одна компания — заявка поступила только от ООО УСК «Сибиряк», который и будет ремонтировать переправу. Информация об этом содержится в материалах аукциона на сайте госзакупок.

Напомним, объявленные в конце апреля торги не привлекли ни одного потенциального подрядчика, поэтому 12 мая власти объявили новый аукцион. 29 мая закончился прием заявок от желающих заняться ремонтом моста.

В документах закупки указано, что на участие в аукционе поступила только одна заявка — от ООО «Сибиряк». 30 мая комиссия уже рассмотрела единственную заявку и признала ее соответствующей требованиям.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в торгах поступила только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. А контракт заключается с участником, подавшим единственную заявку, по цене не выше начальной (максимальной) цены контракта — 385,5 млн рублей. Отметим, если бы на аукцион заявилось больше фирм, торги прошли бы 1 июня.

В ближайшее время с компанией «Сибиряк» заключат контракт, и она приступит к работам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Нашелся желающий отремонтировать красноярский Коммунальный мост
Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года
Назван срок возвращения доходов граждан РФ к докризисному уровню
В МЧС объяснили, почему не предупредили москвичей об урагане
США успешно испытали перехватчик баллистических ракет
Российские промышленники назвали оптимальный курс рубля
Суд в Цюрихе вынес первый в мире приговор за «лайк» в «Фейсбуке»
Минобороны может обязать военнослужащих отчитываться за соцсети
Спорт
Манчини в «Зените». Что известно на данный момент Главное о назначении итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита»
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Как правильно выбрать зелёные обои?
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь