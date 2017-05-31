На дороге «Красноярск-Енисейск» начали испытание дорожной разметки

На трассе «Красноярск-Енисейск» специалисты начали тестировать материалы для разметки дорог. На асфальт нанесли несколько десятков линий из разных материалов — краски, термопластика, холодной пластики и так далее. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог по краю.

Разметку будут тестировать на яркость, прочность и долговечность. Главная задача дорожников — определить эксплуатационные характеристики и срок службы разметки. За экспериментом будут следить специалисты из лаборатории контроля качества. Сотрудники проведут замеры всех и определят, какой вид разметки больше всего подходит к использованию в сибирском климате.

«В этом году приоритет в проверке отдан холодному пластику. В столичных городах толстослойные пластики применяются уже более 3 лет. Материал не размягчается в жаркую погоду при высоких температурах. Это значит, что на нем не будет оставаться следов протекторов от колес автомобилей. К тому же разметка лучше видна в темное время суток», — рассказали в КрУДоре.

Отметим, что мониторинг пластичных материалов будет проводиться или в течение 6 месяцев или в течение 1 года.