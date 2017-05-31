В сети появилось фото полета МС-21, сделанное с воздуха

Фотографии с воздуха, запечатлевшие первый полет нового самолета МС-21, построенного в Иркутске, появились в сети. Фото сделал и выложил на своей странице в Instagram Виктор Кондрашов.

Фото, запечатлевшее летящий МС-21, сделано на борту другого воздушного судна.

МС-21 способен совершать полеты до 6,4 тысяч километров. На нем можно перевозить 211 пассажиров. В ближайшее время будет запущено серийное производство самолеты, на которые уже получено 285 заказов от авиакомпаний.