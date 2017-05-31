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07:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская область получит 26,2 млрд рублей на четвертый мост

Мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в г. Новосибирске, рассказали в правительстве НСО.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская область получит 26,2 млрд рублей на четвертый мост, такое решение было принято на заседании Правительственной комиссии по транспорту, которая состоялась в Москве 30 мая.

«По итогам заседания проект четвёртого моста в Новосибирске был одобрен членами комиссии и получит поддержку из федерального центра в размере 26, 273 млрд рублей (не менее 75% от общей стоимости проекта). Также для реализации первого в дорожно-строительной отрасли региона ГЧП-проекта предусмотрены средства инвестора и областного бюджета. Точная сумма станет известна по результатам проведения второго этапа конкурса на реализацию концессионного соглашения не ранее сентября 2017 года», — рассказали в правительстве НСО.

Четвёртый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в г. Новосибирске. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь». Сам мост запроектирован длиной 1,5 км, шестиполосный. На левом берегу разместят пункт взимания платы. Общая стоимость строительно-монтажных работ проекта на третий квартал 2015 года оценивалась в 35, 037 млрд рублей.

В конкурсе на строительство четвертого моста принимают участие ООО «Северо-Восточная магистраль», ООО «Сибирская концессионная компания» и ООО «Новосибирская концессионная компания».

Общий объем инвестиций в строительство четвертого моста в Новосибирске оценивается в 49,5 млрд рублей. Планируется, что 25,3 млрд рублей выделит федеральный бюджет, 20,2 млрд рублей — частный инвестор, 4 млрд рублей — областной бюджет.

Предполагаемый срок соглашения — 25 лет. Предполагаемая стоимость проезда по мосту составит 150 рублей для легкового автомобиля и 700 рублей — для грузового.

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