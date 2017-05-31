Рабочие, строящие автомагистраль из Китая в Европу, не получают зарплату

Почти 200 наёмных рабочих уже четыре месяца не получают зарплату. Генеральный подрядчик фирма «Догуш Гульсан» задолжала им 200 миллионов тенге. Возмущены и сами работники, и главы субподрядных компаний. Невыплату денег в положенный по договору срок иначе как мошенничеством они не называют.

За четыре года компания «Догуш Гульсан» проложила 112 км транзитного коридора Западная Европа — Западный Китай. На сегодня он готов на 95%. Рабочие, которые и строили эту дорогу, боятся, что скоро турецкая компания сдаст трассу в эксплуатацию, свернет свою деятельность и покинет страну, не заплатив им за последние месяцы работы.

«Выживаем. Третий-четвертый месяц что-то деньги не дают. Работаем круглосуточно на две смены. Трудновато сейчас уже. Все наши шофера… У всех кредиты, семьи», — сказал Амангельды Демеубаев.

В таком положении четыре субподрядные фирмы и почти 200 человек — строителей, водителей и дорожных рабочих. Едва ли не каждый день они приходят вот к этим воротам и требуют у генподрядчика — фирмы «Догуш Гульсан» заплатить им.

«Самосуд здесь устраивать не надо. Я не обязан детально отвечать вам на эти вопросы», — сообщил финансовый директор казахстанского филиала компании «Догуш Гульсан» Назиф Мехмет Курал.

В итоге представители «Догуш Гульсан» всё же пошли на уступки, но на весьма интересных условиях. Субподрядчикам переведут часть денег: от 10 до 30%, а они должны подписать отказ от претензий. Остальные, деньги, мол, выплатят позже.

В инспекции по труду с ситуацией ознакомились и сообщили: готовы инициировать проверку, но только после письменного обращения.

«Непосредственно субподрядным организациям надо обратиться в судебные органы или в вышестоящие органы для решения своих вопросов по оказанию договорных услуг», — сообщила представитель управления по инспекции труда Алматинской области Гаухар Токатаева.