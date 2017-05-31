100 производителей края получили право использовать логотип «Наш выбор 27»
Состоялась церемония вручения юбилейного сертификата, дающего право использовать в маркировке своей продукции логотип «Наш выбор 27».
Состоялась церемония вручения юбилейного сертификата, дающего право использовать в маркировке своей продукции логотип «Наш выбор 27».
В комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края состоялась церемония вручения юбилейного сертификата, дающего право использовать в маркировке своей продукции логотип «Наш выбор 27».
Его обладателем стало ЗАО «Переяславский молочный завод». Краевое предприятие с многолетней историей ведет свою деятельность в районе имени Лазо. Несколько месяцев назад завод поменял собственника. Новым владельцем стала группа компаний «Далимо».
Это крупнейший российский оператор, который занимается продвижением и дистрибуцией продуктов питания. Как сообщил в ходе церемонии генеральный директор предприятия Сергей Прокопьев, компания планирует наращивать объемы производства и выход на новые рынки.
— Мы утвердили план развития предприятия и намерены серьезно поработать над продвижением продукции завода.
Сегодня мы выпускаем в месяц около двух тысяч тонн готовой продукции. Нарастить объемы мы планируем до 2,5 — 3 тысяч, — отметил Сергей Прокофьев. По его словам, на упаковочной таре продукции завода логотип «Наш выбор 27» появится в середине лета. Уже проработан дизайн общей композиции. В стабильной работе и развитии предприятия заинтересованы краевые власти.
По словам председателя комитета Николая Крецу, завод имеет хорошие перспективы.
— Логотип «Наш выбор 27» является подтверждением качества продукции, произведенной в Хабаровском крае. Переяславский завод — один из лидеров отрасли. Мы неоднократно встречались с новым руководством предприятия. Есть уверенность, что они преодолеют сложившиеся трудности,