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07:09 (мск), источник: RIGMA.INFO

100 производителей края получили право использовать логотип «Наш выбор 27»

Состоялась церемония вручения юбилейного сертификата, дающего право использовать в маркировке своей продукции логотип «Наш выбор 27».

В комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края состоялась церемония вручения юбилейного сертификата, дающего право использовать в маркировке своей продукции логотип «Наш выбор 27».

Его обладателем стало ЗАО «Переяславский молочный завод». Краевое предприятие с многолетней историей ведет свою деятельность в районе имени Лазо. Несколько месяцев назад завод поменял собственника. Новым владельцем стала группа компаний «Далимо».

Это крупнейший российский оператор, который занимается продвижением и дистрибуцией продуктов питания. Как сообщил в ходе церемонии генеральный директор предприятия Сергей Прокопьев, компания планирует наращивать объемы производства и выход на новые рынки.

— Мы утвердили план развития предприятия и намерены серьезно поработать над продвижением продукции завода. Какой-либо необходимости в модернизации мощностей сегодня мы не видим, так как производство находится на высоком уровне. Главное сейчас — увеличение объемов.

Сегодня мы выпускаем в месяц около двух тысяч тонн готовой продукции. Нарастить объемы мы планируем до 2,5 — 3 тысяч, — отметил Сергей Прокофьев. По его словам, на упаковочной таре продукции завода логотип «Наш выбор 27» появится в середине лета. Уже проработан дизайн общей композиции. В стабильной работе и развитии предприятия заинтересованы краевые власти.

По словам председателя комитета Николая Крецу, завод имеет хорошие перспективы.

— Логотип «Наш выбор 27» является подтверждением качества продукции, произведенной в Хабаровском крае. Переяславский завод — один из лидеров отрасли. Мы неоднократно встречались с новым руководством предприятия. Есть уверенность, что они преодолеют сложившиеся трудности, из-за которых предыдущие владельцы снизили объемы производства, обеспечат дальнейшее развитие. В этом мы им будем всячески помогать, — сказал Николай Крецу. Напомним, ЗАО «Переяславский молочный завод» по удельному весу молочной продукции в крае находится на втором месте с объемом в 30%. Первое занимает ОАО «ДАКГОМЗ» — 36%.

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