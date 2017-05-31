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07:14 (мск), источник: VN.ru

Масштабный капремонт домов в Новосибирске начался летом-2017

Более шестидесяти подрядчиков выбрали для проведения капитального ремонта домов в Новосибирске. Работы уже начались, но пока стабильное качество показывает лишь каждая третья бригада рабочих.

Подрядчики вышли на объекты как только сошел снег, работы уже завершены в семидесяти многоквартирных домах. Городская комиссия инспектировала ход капитального ремонта в Дзержинском районе на улице Авиастроителей. Осмотрен жилой массив в стиле «сталинский ампир» сороковых годов постройки.

— Требовались абсолютно все виды работ, которые сделаны. Сейчас завершаем ремонт фасада и канализации. В ужасном состоянии была кровля — самое больное место в доме. Честно говоря, я добивалась ремонта кровли пять лет и вышла на этот капремонт, — рассказала старшая по дому на улице Авиастроителей, 4 Ирина Псковыкина.

Старшая по дому ремонтом довольна, хотя признается, что по профессии она школьный преподаватель, а не инженер-строитель, и о качестве работ ей судить сложно. А в доме по соседству, также попавшем в программу капремонта, уже совсем другие мнения.

— В подвалах дома вода стоит, причем, очень длительное время. А делать капитальный ремонт, не выполнив обследование и заключение фундаменту, нельзя. От воды разрушается кирпич, а значит, целостность дома может быть нарушена. Недавно где-то неподалеку был случай, когда провалился первый этаж, — говорит житель дома на улице Авиастроителей, 6 Олег Попенко. Он долгое время возглавлял строительную фирму. Его организация возводила медучреждения в Татарском и Чановском районах, детские сады в Чанах и Кыштовке. Сегодня мужчина — пенсионер, признается, что неоднократно просил, чтобы подвалы включили в перечень работ капремонта. Но бывшего коллегу подрядчики так и не услышали.

— Вода постоянно прибывает весной, к августу уровень грунтовых вод самый низкий, и здесь воды вполне может и не быть. Нужно отсыпать и забетонировать со специальными добавками, которые держат воду. Плюс, хотя бы дыры залатать, чтобы вода не попадала напрямую в подвал, — продолжает Олег Попенко.

Всего в текущем году в программу капитального ремонта попали 590 многоквартирников в Новосибирске. На эти цели заложили около миллиарда рублей.

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