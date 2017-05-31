Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Как прошли выпускные у детей звезд видео)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Это была моя большая ошибка": признание Марии Максаковой
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
США готовят ответ на российские ледоколы с «Калибрами» - СМИ
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
14Последствия урагана в Москве
10:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Клиентам «лопнувшего» Татагропромбанка напомнили о долгах

Госкорпорация начала принимать платежи от заёмщиков.

Кредитные платежи от заёмщиков ООО «Татагропромбанк», признанного 22 мая 2017 года банкротом, начал принимать конкурсный управляющий госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В госкорпорации напомнили, что все кредитные договоры, договоры на открытие кредитных линий, а также овердрафтов являются действующими и обязательства по ним должны быть исполнены полностью. Несмотря на банкротство банка все ежемесячные платежи должны проводиться в прежнем объёме, но теперь получателем средств будет государственная корпорация. В назначении платежа граждане и юридические лица должны писать «счёт ООО “Татагропромбанк” в Агентстве № 76/11−0596», а также указывать свои данные, включая номер кредитного договора, счёта или карты.

По всем вопросам, связанным с погашением задолженности, клиентам «лопнувшего» банка предложили обращаться по телефону 8 (843) 528−08−20.

Кроме того, в ближайшее время для удобства приёма платежей от заёмщиков агентство пообещало заключить договоры с платёжными агентами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Татагропромбанка» была отозвана Центробанком РФ 5 апреля из-за полной утраты капитала. Финансовая «дыра» в размере 0,6 млрд рублей возникла у организации из-за финансирования других кредитных организаций, которые входили в неформальную банковскую группу во главе с ПАО «Татфондбанк».

22 мая Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Центробанка РФ и признал банкротом ООО «Татарстанский Аграрно-промышленный банк». Также было введено конкурсное производство сроком на один год. Следующее заседание, где будет заслушан отчёт управляющего, пройдёт 21 мая 2018 года.

После того как у ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» были отозваны лицензии, проблемы возникли и у «Татагропромбанка». На момент отзыва лицензии «Татагропромбанк» занимал 400-е место в банковской системе РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Назван срок возвращения доходов граждан РФ к докризисному уровню
Число жертв взрыва в Кабуле выросло до 80 человек
Россия на ПМЭФ надеется укрепить доверие иностранных инвесторов
Шойгу доложил Путину об ударе «Калибрами» по боевикам в Сирии
Киев настаивает на прекращении огня в Донбассе
США успешно испытали перехватчик баллистических ракет
Теннисиста дисквалифицировали за поцелуй репортера
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок Известный российский режиссер Павел Чухрай положил конец десятилетнему молчанию — в июне 2017 года на экраны выйдет его «Холодное танго». «Кино Mail.Ru» публикует фоторепортаж со съемок
Недвижимость
Как будут изымать единственное жилье должников?
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
Как правильно выбрать зелёные обои?
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь