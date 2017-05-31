Клиентам «лопнувшего» Татагропромбанка напомнили о долгах
Госкорпорация начала принимать платежи от заёмщиков.
Госкорпорация начала принимать платежи от заёмщиков.
Кредитные платежи от заёмщиков ООО «Татагропромбанк», признанного 22 мая 2017 года банкротом, начал принимать конкурсный управляющий госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В госкорпорации напомнили, что все кредитные договоры, договоры на открытие кредитных линий, а также овердрафтов являются действующими и обязательства по ним должны быть исполнены полностью. Несмотря на банкротство банка все ежемесячные платежи должны проводиться в прежнем объёме, но теперь получателем средств будет государственная корпорация. В назначении платежа граждане и юридические лица должны писать «счёт ООО “Татагропромбанк” в Агентстве № 76/11−0596», а также указывать свои данные, включая номер кредитного договора, счёта или карты.
По всем вопросам, связанным с погашением задолженности, клиентам «лопнувшего» банка предложили обращаться по телефону
Кроме того, в ближайшее время для удобства приёма платежей от заёмщиков агентство пообещало заключить договоры с платёжными агентами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Татагропромбанка» была отозвана Центробанком РФ 5 апреля
22 мая Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Центробанка РФ и признал банкротом ООО «Татарстанский
После того как у ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» были отозваны лицензии, проблемы возникли и у «Татагропромбанка». На момент отзыва лицензии «Татагропромбанк» занимал 400-е место в банковской системе РФ.