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08:05 (мск), источник: Zakon.kz

Какой штраф грозит казахстанцам за незаконное строительство без права на землю

Официальный представитель Министерства юстиции Казахстана Олжас Рамазанов на своей странице в Facebook рассказал, в каком размере предусмотрен штраф за незаконное строительство недвижимого имущества, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как отметил О. Рамазанов, в соответствии со ст. 319 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК незаконное строительство производственных, жилых, хозяйственных, гидротехнических (водохозяйственных) или бытовых объектов без соответствующего права на землю — влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства — в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства — в размере двухсот месячных расчетных показателей, с принудительным сносом незаконно возведенного или возводимого строения либо без такового.

Рамазанов напомнил, что на официальном сайте Министерства юстиции есть рубрика «Актуальные вопросы, где сотрудники Минюста стараются дать свои разъяснения.

Также при Министерстве юстиции действует бесплатная правовая информационная служба, которая консультирует население с 9 утра и до 6 вечера. 119 — звонок бесплатный с городских телефонов для жителей регионов 58−00−58 — номер для городов Астана и Алматы.

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