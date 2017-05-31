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07:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Выбран логотип к 100-летию ИГУ

Определён победитель конкурса логотипов к 100-летию Иркутского государственного университета.

Разработал и предложил его житель Санкт-Петербурга Денис Гарбузов, об этом 31 мая 2017 года сообщает пресс-служба ИГУ. Всего на конкурс поступило 27 работ от 14 авторов.

Напомним, в начале апреля ИГУ объявил о творческом конкурсе на создание современного, оригинального, легко узнаваемого логотипа к 100-летию университета, которое будет праздноваться в 2018 году. Участвовать в нем мог любой желающий войти в историю университета. От каждого участника принимались не более трех работ, выполненных в двух вариантах: в цветовом и черно-белом решениях.

«Условно работы можно разделить на три группы. В первую вошли те, в которых обыгрывается существующий логотип и используются символы, связанные со столетием. Ко второй группе можно отнести оригинальные логотипы, оформленные в соответствии с современными тенденциями. Третьи группа — особая, к ней относятся самобытные логотипы», — прокомментировал ректор ИГУ Александр Аргучинцев.

К единому мнению конкурсная комиссия из восьми человек пришла не сразу. У каждого из членов жюри были свои весомые аргументы за или против. Тем не менее, учитывая факт того, что ИГУ по большей части ориентирован на молодёжь, после бурных обсуждений комиссия остановилась на двух вариантах. Один из них — работа Дениса Гарбузова, второй — логотип студентки Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ Полины Рубцовой.

Дизайнер Гомбо Зориктуев прокомментировал так: «Большая часть работ — самостийные, фольклорные, сделанные, конечно, с душой, со своим полётом фантазии, но задачу, которую определяло положение о конкурсе, они в полной мере не выполняли. К большому сожалению, в конкурсе не участвовали иркутские бренд-дизайнеры, которые, чувствуя вибрации города, его интонации, могли бы представить очень достойные работы. Тем не менее, конкурсная комиссия остановилась на варианте, который предложил совершенно случайный человек из Питера. Здесь, безусловно, сыграло роль его место проживания — культурная столица России, а соответственно визуальная эстетика большого города. К тому же он дизайнер, и все это вкупе дало результат».

Победитель конкурса Денис Гарбузов — коренной петербуржец. Он учится в магистратуре института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. О конкурсе он узнал совершенно случайно — от товарища, который по роду своей деятельности мониторит сайты ведущих вузов страны.

Денис Гарбузов рассказал: «На тот момент об ИГУ я знал только то, что он существует и всё. Уже приняв решение об участии, я просмотрел сайт университета: узнал немного об его истории, получил информацию — чем занимается и на чем специализируется. После этого, основываясь на уже известной информации и собственном опыте, разработал логотип. Дело это для меня не новое — я уже пять лет совмещаю учебу с дизайнерской работой, причем занимаюсь, в том числе, и дизайном логотипов». Концепция логотипа, по замыслу Дениса Гарбузова, основана на стилизации: цифры «18» — год основания и год юбилея университета; цифры «100» — возраст университета; символа бесконечности и дат.

Напомним, что заканчивается онлайн-голосование номинации «Приз зрительских симпатий» творческого конкурса на создание логотипа к 100-летию университета. Проголосовать за логотип может любой желающий. Призёры определятся простым большинством голосов. Общее награждение состоится 2 июня, в пятницу, в 11.00 в зале заседаний учёного совета ИГУ (ул. Карла Маркса, 1).

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