Отключения горячей воды-2017 в Новосибирске 31 мая
По состоянию на 31 мая в Новосибирске остаются отключенными от горячей воды 1497 объектов на правом и на левом берегах города, сообщает
По состоянию на 31 мая в Новосибирске остаются отключенными от горячей воды 1497 объектов на правом и на левом берегах города, сообщает
С 29 мая начались гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-4 (с полным списком улиц, попавших под отключение, можно ознакомиться здесь). Окончание испытаний на плотность и прочность сетей намечено на 24 часа 9 июня. Без горячей воды находятся 667 объектов (из них в Заельцовском районе — 649 объектов, в Калининском районе — 18 объектов).
Кроме того, на 202 объектах устраняются дефекты после испытаний. В Октябрьском районе таких объектов — 152, в Дзержинском — 42, в Центральном — восемь.
31 мая с 8 часов утра началось расхолаживание сетевой воды в зоне ТЭЦ-3 и Кировской котельной № 1. Максимальный срок отключения горячей воды — до 12 июня.
Под испытания на ТЭЦ-3 и Кировской котельной № 1 попадают сети в Ленинском и Кировском районах — по улицам Петропавловской, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича,
В микрорайоне ОбьГЭС в связи с гидравлическими испытаниями в котельной АО «Сибирьгазсервис» (улица Часовая) до 24 часов 8 июня отключено 85 объектов по улицам Часовая, Гидромонтажная, Динамовцев, Печатников, Ивлева.
В Академгородке и на Шлюзе до 6 часов 9 июня отключен 251 объект, относящийся к котельной ТС-1. Отключена вода по улицам Инженерная, Добровольческая, Тружеников, Русская, Шлюзовая, Вахтангова, Жемчужная, Ильича, Золотодолинская, Терешковой, Академическая, Боровая Партия, Солнечногорская, Дорожная, проезд Весенний, проезд Цветной, проезд Детский, проспект Морской.
До 17 часов 5 июня не будет горячей воды в 59 домах по улицам Лейтенанта Амосова и Солидарности Калининского района, обслуживаемых котельной № 60 (поселок Гвардейский). В Первомайском районе
Также отключение горячей воды проводится на 51 объекте в связи с плановыми работами. Так, 49 домов на улице Серебренниковской лишены горячей воды до 20 часов 2 июня в связи с ремонтом оборудования на теплотрассе диаметром 700 мм. Еще два дома отключены до 17 часов 5 июня — улица Кошкурникова, 53/1 и 53/2.
Аварийные работы привели к отключению горячей воды на 16 объектах. До 24 часов 31 мая не будет горячей воды в десяти домах на улице Крылова. Чуть дольше — до 17 часов 2 июня — придется подождать обитателям четырех домов на проспекте Дзержинского. А устранение дефекта на бесхозной теплотрассе привело к отключению объектов по адресу улица Бурлинская, 2, проспект Дзержинского, 15 — там горячей воды не будет также до 17 часов 2 июня.