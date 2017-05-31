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07:57 (мск), источник: VN.ru

Отключения горячей воды-2017 в Новосибирске 31 мая

По состоянию на 31 мая в Новосибирске остаются отключенными от горячей воды 1497 объектов на правом и на левом берегах города, сообщает пресс-центр мэрии.

С 29 мая начались гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-4 (с полным списком улиц, попавших под отключение, можно ознакомиться здесь). Окончание испытаний на плотность и прочность сетей намечено на 24 часа 9 июня. Без горячей воды находятся 667 объектов (из них в Заельцовском районе — 649 объектов, в Калининском районе — 18 объектов).

Кроме того, на 202 объектах устраняются дефекты после испытаний. В Октябрьском районе таких объектов — 152, в Дзержинском — 42, в Центральном — восемь.

31 мая с 8 часов утра началось расхолаживание сетевой воды в зоне ТЭЦ-3 и Кировской котельной № 1. Максимальный срок отключения горячей воды — до 12 июня.

Под испытания на ТЭЦ-3 и Кировской котельной № 1 попадают сети в Ленинском и Кировском районах — по улицам Петропавловской, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Римского-Корсакова, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Немировича-Данченко, Вертковской, Степной, Пархоменко, Плахотного, Котовского, Тульской, Бурденко, Бетонной, Мира, 2-й Станционной, Широкой, Невельского, Колхидской, Спортивной, Филатова, Титова, Оборонной, Волховской, Петухова, Зорге, Виктора Уса, Паласа, Северному проезду, поселку Затон, жилмассивам Северо-Чемскому, Троллейному, Западному, Юго-Западному, Акатуйскому, «Чистая слобода».

В микрорайоне ОбьГЭС в связи с гидравлическими испытаниями в котельной АО «Сибирьгазсервис» (улица Часовая) до 24 часов 8 июня отключено 85 объектов по улицам Часовая, Гидромонтажная, Динамовцев, Печатников, Ивлева. По-прежнему отсутствует горячая вода в 154 домах по улицам Ветлужская, Гидромонтажная, Динамовцев, Красноуфимская, Летняя, Молодости, Мухачева, Нагорная, Новоморская, Печатников, Приморская, Сердюкова, Смоленская, Софийская, Энгельса, 40 лет Комсомола. Горячее водоснабжение было подано этим абонентам вечером 17 мая, однако с 22 мая по 3 июня данные объекты отключили повторно в связи с плановыми ремонтными работами в котельной № 35.

В Академгородке и на Шлюзе до 6 часов 9 июня отключен 251 объект, относящийся к котельной ТС-1. Отключена вода по улицам Инженерная, Добровольческая, Тружеников, Русская, Шлюзовая, Вахтангова, Жемчужная, Ильича, Золотодолинская, Терешковой, Академическая, Боровая Партия, Солнечногорская, Дорожная, проезд Весенний, проезд Цветной, проезд Детский, проспект Морской.

До 17 часов 5 июня не будет горячей воды в 59 домах по улицам Лейтенанта Амосова и Солидарности Калининского района, обслуживаемых котельной № 60 (поселок Гвардейский). В Первомайском районе планово-ремонтные работы ведутся в котельной № 15 по улице Лаврова. До 17 часов 10 июня отключено 12 объектов.

Также отключение горячей воды проводится на 51 объекте в связи с плановыми работами. Так, 49 домов на улице Серебренниковской лишены горячей воды до 20 часов 2 июня в связи с ремонтом оборудования на теплотрассе диаметром 700 мм. Еще два дома отключены до 17 часов 5 июня — улица Кошкурникова, 53/1 и 53/2.

Аварийные работы привели к отключению горячей воды на 16 объектах. До 24 часов 31 мая не будет горячей воды в десяти домах на улице Крылова. Чуть дольше — до 17 часов 2 июня — придется подождать обитателям четырех домов на проспекте Дзержинского. А устранение дефекта на бесхозной теплотрассе привело к отключению объектов по адресу улица Бурлинская, 2, проспект Дзержинского, 15 — там горячей воды не будет также до 17 часов 2 июня.

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