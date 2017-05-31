В Волгограде ограничили движение транспорта по улице Огарева до 4 июня
Автомобилистам запретили проезд по улице Огарева с 31 мая до 4 июня в Ворошиловском районе Волгограда.
Автомобилистам запретили проезд по улице Огарева с 31 мая до 4 июня в Ворошиловском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», улица будет частично сужена на одну полосу. Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях напротив дома № 15. В этом месте специалисты займутся заменой дефектного участка поврежденного магистрального трубопровода диаметром 400 миллиметров.
В «Концессиях теплоснабжения» также добавили, что в 2017 году компания начнет реализацию инвестиционной программы, в рамках которой планируется построить пять новых