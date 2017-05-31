В Челябинской области финиширует посевная

Из запланированных 1 миллиона 635 тысяч гектаров к 30 мая засеяно уже 1,32 миллиона гектаров. Посев пшеницы выполнен на 87%, осталось засеять 123 тысячи гектаров. Почти завершена посадка картофеля. Посев овощей открытого грунта завершится чуть позже, сегодня он составляет 60% от плановой площади.

По данным оперативной сводки весенних полевых работ, зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 1 миллион 077 тысяч гектаров, в том числе пшеницей — 792 тысяч гектаров, из них твёрдой пшеницей — 145 тысяч гектаров. Однолетние травы для кормовых целей посеяны на 61 тысяче гектаров, это 61% к плану, практически закончен посев силосных культур — их площадь составляет 25 тысяч гектаров. Площадь посева масличных запланирована на уровне 107 тысяч гектаров, сев выполнен на 86%.

Картофель в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах посажен на 6514 гектарах, это 97%, завершается посев моркови и лука, сев выполнен, соответственно, на 84% и 91%. Овощеводы сейчас высаживают рассаду капусты в открытый грунт, сеют свёклу.

В агротехнические сроки посева аграрии укладываются. Выполнен план ярового сева в Кунашакском, Нязепетровском, Пластовском районах. Наибольшая площадь ярового сева — в Брединском районе, там запланировано засеять 182 тысячи гектаров, к 30 мая засеяно более 153 тысяч гектаров. В Троицком районе план посева — 167 тысяч гектаров, засеяно 114 тысяч гектаров.

Свыше ста тысяч гектаров засеяно в Варненском и Кизильском районах. Среди муниципалитетов, где план посева превышает 100 тысяч гектаров, также Верхнеуральский, Октябрьский, Чесменский районы.