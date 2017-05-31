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08:28 (мск), источник: Nakanune.ru

Для бывших работников «Уфалейникеля» создают новые рабочие места

Губернатор Борис Дубровский обсудил в Верхнем Уфалее вопросы социально-экономического развития города. Глава региона лично проинспектировал два предприятия, на которых планируется расширение производства с целью создания новых рабочих мест.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

Речь идет о предприятиях ООО «Литейный центр» и ОАО «Уралэлемент». Так, «Литейный центр» реализует инвестиционный проект по организации механической обработки продукции литейного производства. В планах у предприятия создание 200 новых рабочих мест.

«Уралэлемент» специализируется на производстве химических источников тока специального и общепромышленного назначения. Сейчас предприятие реализует перспективный инвестиционный проект по производству щелочных марганцево-цинковых элементов питания. Предприятие готово обеспечить рабочими местами 120 человек.

Борис Дубровский подчеркнул, что в плане стабилизации ситуации на заводе и в городе необходимо идти вперед по ранее намеченному плану антикризисных мероприятий, связанных с привлечением в город новых инвесторов, размещением новых производств на высвобождающихся площадях и приоритетное трудоустройство бывших работников «Уфалейникеля».

«Правительство России в целом поддержало заявку по созданию статуса территории опережающего социально-экономического развития Верхнему Уфалею; со своей стороны, я дал поручение ускорить работу в части формирования необходимых документов для Минэкономразвития Российской Федерации. Безусловно, будет реализован весь комплекс мероприятий по стабилизации рынка труда, без помощи государства не останется ни один бывший сотрудник “Уфалейникеля” и других предприятий, где прошли или предстоят сокращения», — подчеркнул он.

Как уже сообщало Накануне.RU, в конце января стало известно о проблемах на градообразующем предприятии — заводе «Уфалейникель». Предприятие временно приостановило производство ввиду экономической нецелесообразности деятельности. 730 работников отправили в простой с сохранением 2/3 зарплаты. Предприятие уведомило главное управление по труду и занятости населения о планах по сокращению до июля 2017 года 2 тыс. работников. В апреле стало известно, что на заводе юридически уволено уже 1 тыс. 775 человек, из них более 400 человек — это пенсионеры.

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