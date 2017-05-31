В Емельяновском районе засеяно только 30% от плана

Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. Одним из крупных предприятий, по возделыванию зерновых, птицефабрикой «Заря» уже засеяно 1050 гектаров из запланированных 2920, «Емельяновское» засеяло 2000 га из 3620 га. Кроме того, на сегодняшний день засажено 115 га картофеля и 50 гектаров овощей открытого грунта — свеклы и моркови.

— Погода, конечно, нас очень подвела в этом году, но мы надеемся, что проведенная нами предварительная подготовка к посевной кампании позволит снять урожай не меньше, чем в прошлом году, — отметил начальник отдела сельского хозяйства Емельяновского района Олег Арестов.

В Емельяновском районе возделываются практически все культуры. Из зерновых упор делается на пшеницу и овес. Овес идет на корм скоту, а куда пойдет пшеница, — на продажу или в качестве фуража, на корм, покажет осень и калибровка.