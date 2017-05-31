В Емельяновском районе засеяно только 30% от плана
В Емельяновском районе, по данным районного отдела сельского хозяйства, на сегодняшний день из запланированных 19467 Га, отведенных под яровой сев, засеяно более 6 тысяч гектаров.
В Емельяновском районе, по данным районного отдела сельского хозяйства, на сегодняшний день из запланированных 19467 Га, отведенных под яровой сев, засеяно более 6 тысяч гектаров.
Об этом сообщили в
— Погода, конечно, нас очень подвела в этом году, но мы надеемся, что проведенная нами предварительная подготовка к посевной кампании позволит снять урожай не меньше, чем в прошлом году, — отметил начальник отдела сельского хозяйства Емельяновского района Олег Арестов.
В Емельяновском районе возделываются практически все культуры. Из зерновых упор делается на пшеницу и овес. Овес идет на корм скоту, а куда пойдет пшеница, — на продажу или в качестве фуража, на корм, покажет осень и калибровка.