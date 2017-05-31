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09:01 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В ГФС объяснили, какие товары задерживает таможня и почему

Ограничение таможней ввоза товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей или их представителей.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом заявил директор департамента организации таможенного контроля ДФС Алексей Василенко, комментируя информацию о запрете на ввоз товаров известных брендов, распространенную СМИ, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на «Урядовый портал».

Такие ограничения применяются только в случае, если продукция контрафактная, или если ее происхождение не удалось установить.
Алексей Василенко

Он также подчеркнул, что в соответствии с Таможенным Кодексом Украины, все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить, является ли данный товар оригинальным.

«В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины. Зато, при отсутствии нарушений прав интеллектуальной собственности правообладатель информирует таможню о возможности восстановления таможенного оформления такого товара. В большинстве случаев именно так все и происходит, и покупатели получают свой товар. Такая же процедура применяется в Украине давно. С одной стороны она защищает права потребителей на получение качественного оригинального товара, с другой стороны защищаются авторские права производителя», — отметил представитель ДФС.

Он категорически опроверг информацию о том, что таможням дано указание запрещать физическим лицам ввоз в Украину товаров, права на торговые марки которых заявлены в таможенном реестре.

«Указанное не соответствует действительности, поскольку таможням такие указания ни устно, ни письменно от ДФС не поступали», — отметил Василенко.

Ранее сообщалось, что украинская таможня перестала пропускать некоторые посылки с товарами, которые были приобретены в зарубежных интернет-магазинах.

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