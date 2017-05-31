Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
7 фраз, которые нельзя говорить человеку с эректильной дисфункцией
Снос пятиэтажек поможет расселить коммуналки в Москве
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Как будут изымать единственное жилье должников?
"Это была моя большая ошибка": признание Марии Максаковой
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
США готовят ответ на российские ледоколы с «Калибрами» - СМИ
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
20Крепостные стены XXI века
12Воспоминания Набережной Круазет
14Последствия урагана в Москве
09:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

Ремонт Третьей продольной магистрали в Волгограде завершится в ноябре

Дорожники закончат ремонт Третьей продольной в Волгограде в ноябре 2017 года, а «Комдорстрой» проведет лабораторные испытания асфальтового покрытия.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в настоящее время специалисты ремонтируют дорогу в границах улиц Менделеева и Неждановой. Муниципальная служба заказчика уже провела вырубку образцов первого слоя асфальтобетона. Лабораторные испытания покажут, насколько используемый материал соответствует стандартам качества. В случае выявления нарушений дорожную службу обяжут заменить покрытие за свой счет.

«Чтобы выполнить комплексное обновление в срок, дорожники проводят сразу несколько видов работ. На сегодня фрезой срезана треть от общей площади дорожного полотна. Следом за фрезерованием проводится устройство первого слоя асфальтобетона, сейчас его площадь составляет 20 000 квадратных метров. Параллельно на объекте планируется демонтаж существующих разделительных полос — вместо них на обновленном полотне будут установлены барьерные ограждения», — заявили в мэрии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Священник рассказал, как правильно отмечать Троицу
Минэкономразвития прогнозирует нулевой рост пенсий до 2035 года
Взрыв в Кабуле: 15 погибших, 300 пострадавших
В МЧС объяснили, почему не предупредили москвичей об урагане
Подлодка «Краснодар» нанесла ракетный удар по району Пальмиры
Российские промышленники назвали оптимальный курс рубля
США успешно испытали перехватчик баллистических ракет
Теннисиста дисквалифицировали за поцелуй репортера
Спорт
Манчини в «Зените». Что известно на данный момент Главное о назначении итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита»
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Госдума отклонила предложение о платном въезде в центры городов
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Снос пятиэтажек поможет расселить коммуналки в Москве
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь