Ремонт Третьей продольной магистрали в Волгограде завершится в ноябре

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в настоящее время специалисты ремонтируют дорогу в границах улиц Менделеева и Неждановой. Муниципальная служба заказчика уже провела вырубку образцов первого слоя асфальтобетона. Лабораторные испытания покажут, насколько используемый материал соответствует стандартам качества. В случае выявления нарушений дорожную службу обяжут заменить покрытие за свой счет.

«Чтобы выполнить комплексное обновление в срок, дорожники проводят сразу несколько видов работ. На сегодня фрезой срезана треть от общей площади дорожного полотна. Следом за фрезерованием проводится устройство первого слоя асфальтобетона, сейчас его площадь составляет 20 000 квадратных метров. Параллельно на объекте планируется демонтаж существующих разделительных полос — вместо них на обновленном полотне будут установлены барьерные ограждения», — заявили в мэрии.