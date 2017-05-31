В Украине растет количество поддельных денег

Национальный банк фиксирует резкий рост суммы изъятых поддельных денег. В 2016 году НБУ вывел из оборота фальшивых банкнот на 1,7 млн грн, что на 40% больше, чем в 2015-м.

Об этом Нацбанк сообщил в своем годовом отчете. При этом количество изъятых подделок осталось примерно таким же — 7 тыс. банкнот национальной денежной единицы.

Увеличение «суммы» подделок вызвано тем, что мошенники переориентировались на подделку купюр более крупного номинала. В лидеры подделок, с 4-го места годом ранее, выбилась купюра «500 грн». Банкнота с Григорием Сковородой оказалась фиктивной в 2679 случаях, которые изучали эксперты Нацбанка. За год подделок стало в 2,6 раза больше, а за два года — более чем в 4 раза.

«Серебро» по количеству подделок у купюры «50 грн» — 1809 шт. Хотя в 2014—2015 годах банкнота с Михаилом Грушевским была абсолютным лидером. Но сейчас ее подделывают вдвое реже, чем раньше.

«Бронзу» в этом печальном зачете получает Тарас Шевченко, уже второй год подряд. Купюру «100 грн» подделывали в 1432 выявленных случаях. Даже «двухсотки» подделывают реже: фиктивную Лесю Украинку выявляли 642 раза.

В 2016 году НБУ выявлял 2,8 поддельной купюры на каждый 1 млн настоящих. Годом ранее этот показатель составлял 2,7 купюры (см. «Гривна не фальшивит»). Для сравнения: в ЕС в 2016 году количество подделок снизилось до 36 купюр с уровня 49,9 годом ранее. Часть этих подделок попадает в Украину. За год было изъято 314 поддельных купюр евро, 728 поддельных долларов США, 382 — рублей, 72 — иен.

В НБУ говорили, что подделки они выявляют в автоматизированном режиме с помощью спецоборудования. «Современная система защиты национальной валюты находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира, и ситуация с поддельными банкнотами нацвалюты остается контролируемой», — говорил директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко.

Увеличение количества поддельных купюр самого высокого номинала — «500 грн» (пока НБУ не выпустит в оборот банкноту «1000 грн») — банкиры объясняют повышением уровня технологичности мошенников. «Действительно, количество поддельных банкнот высоких номиналов увеличилось. Фальшивые банкноты номиналом 500 грн подделываются на достаточно высоком уровне, что дает возможность говорить о том, что данные банкноты изготовляются на дорогостоящем типографском оборудовании», — говорит начальник управления по координации работы с наличными и предоставления услуг инкассации Укрсоцбанка Игорь Дорошенко.

Эксперт считает, что «типографии» фиктивных денег стоит искать в ОРДЛО. «Наша страна находится в состоянии военных действий с захваченными территориями и, скорее всего, на этих территориях имеется такое оборудование», — рассказывает Игорь Дорошенко.

На 1 января 2017 года в наличном обороте находились деньги на 341,1 млрд грн, в том числе банкноты — на 339 млрд грн (2,98 млрд шт.), монеты — на 2 млрд грн (12,7 млрд шт.). Количество банкнот на душу населения — 70 шт., монет — 285 шт.

Напечатанные подделки мошенники чаще всего пытаются сбыть через традиционные каналы обращения наличных. «Наиболее используемые мошенниками каналы сбыта фальшивых купюр — рынки, ларьки, небольшие магазины, реже — более крупные торгово-сервисные предприятия. После инкассации торговых предприятий, например АЗС, при пересчете наличности счетчиками купюр с детекцией валют у банка иногда вызывают подозрения некоторые банкноты, которые, согласно нормативным актам НБУ, передаются в центробанк на экспертизу. Но случаи обнаружения подозрительных купюр не имеют массового характера. За прошедшие несколько месяцев банком подобные купюры не выявлялись», — сообщают в пресс-службе Ощадбанка.

Банкиры принимают различные меры по выявлению подделок. «Для недопущения повторного выпуска в обращение фальшивых банкнот наш банк использует современную кассовую технику (сортировщики банкнот, детекторы), проводит периодическое обучение кассиров на предмет изучения элементов защиты банкнот. При обнаружении новых видов подделок мы также проводим работу по ознакомлению кассиров с такими банкнотами», — сказал Игорь Дорошенко.

Специальные сканеры банки устанавливают не только в кассах, но и в устройствах самообслуживания. «Все кассы банка оснащены счетчиками купюр с детекцией валют, а в терминалах и банкоматах с функцией cash-in установлены купюроприемники с детекцией, которые гарантированно “отсекают” на первоначальном этапе подозрительные купюры. Поэтому через собственные каналы в банк подобные купюры не попадают», — заверили в Ощадбанке.

В 2017 году количество выявленных подделок может даже вырасти, поскольку банки обязаны с 1 января передавать для повторного выпуска в оборот своим филиалам, отделениям или другим банкам только те банкноты, которые проверены автоматизированным способом с использованием оборудования для автоматизированной обработки банкнот. «Клиенты банков должны быть уверены, что наличка, полученная в кассе банка или в банкоматах, является качественной, абсолютно платежной и приемлемой к обращению», — подчеркивал Виктор Зайвенко.