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10:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивостокские депутаты утвердили корректировку бюджета-2017

Дополнительные средства будут направлены на реализацию социальных программ развития города.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 31 мая, PrimaMedia.

Утверждение отчета о расходовании бюджетных средств в 2016 году и внесение корректировки в городской бюджет — 2017 были основными вопросами повестки дня очередного заседания Думы Владивостока, которое состоялось в среду, 31 мая. Необходимость изменений была связана с поступлением дополнительных ассигнований и увеличением расходной части. В результате утвержденной городскими депутатами корректировки финансирование социальных программ Владивостока будет увеличено, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая дала общую характеристику исполненному бюджету за прошлый год, уделив особое внимание конкретным направлениям расходования средств.

— Отчет об исполнении бюджета за 2016 год был детально рассмотрен на заседаниях комитета по бюджету, налогам и финансам; также — на публичные слушания, в ходе которых эксперты дали положительное заключение; такую же оценку содержало заключение Контрольно-счетной палаты, — сообщила Елена Новицкая. — В рамках бюджета были реализованы мероприятия по 16 муниципальным программам. Самая большая по объему финансовых средств — программа по развитию образования. На втором месте — программа по развитию и содержанию улично-дорожной сети и благоустройству территории. На третьем — программа по развитию культуры в городе Владивостоке.

По словам председателя городской Думы, в рамках исполнения бюджета — 2016 были учтены наказы избирателей. На их выполнение было израсходовано почти 50 млн рублей. Самым дорогостоящим наказом, на который было потрачено почти 4,5 млн рублей, стал ремонт дороги от улицы Калинина, 283 до улицы Гульбиновича. Кроме того, был произведен ремонт дорог к детскому противотуберкулезному диспансеру, детскому дому № 4.

— Что касается корректировки бюджета 2017 года, то она предусматривает увеличение доходной и расходной частей бюджета на 813,4 млн рублей за счет дополнительных поступлений от использования муниципального имущества и межбюджетных трансфертов, — продолжила Елена Новицкая. — Субсидии направляются на исполнение программы по обеспечению молодых семей жильем, на программу «Доступная среда», на ремонт дорог и придомовых территорий.

В частности дополнительное финансирование в размере почти 63 млн рублей выделено на выплаты для получения жилья молодым семьям; 11,8 млн рублей — на мероприятия по созданию доступной среды для малоподвижных граждан, почти 41 млн рублей — на ремонт автомобильных дорог общего пользования, около 20 млн рублей — на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. Кроме того, на 10 млн рублей увеличены средства, связанные со строительством школы в районе «Снеговая падь».

В соответствии с корректировкой, общие показатели бюджета Владивостокского городского округа в 2017 году и по доходам и по расходам составят почти 12,7 млрд рублей.

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