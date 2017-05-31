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11:45 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Капитальный ремонт многоэтажек на Кубани обойдется в миллиард рублей

ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 31 мая, ФедералПресс. На Кубани больше 1 миллиарда рублей потратят на капитальный ремонт многоквартирных домов в этом году. В очереди почти 18,5 тыс. домов.

В Ленинградском районе доделывают то, что не успели в 2016-м — обновляют крыши и фасады. Закончить планируют к 1 июля.

Выполнение работ контролируют муниципальные власти и сами жильцы. Несмотря на опоздание, строителями довольны, сообщает «Кубань 24».

В этом году в Ленинградском районе планируют отремонтировать 14 домов. На это уйдет больше 7 млн рублей.

«В двух домах работы уже начаты, по девяти домам торги прошли, по пяти домам торги сегодня заканчиваются. Подрядчик везде в 2017 году наш», — сказал заместитель главы Ленинградского района Сергей Шмаровоз.

Работы должны завершить до 1 сентября. Если успеют, в план на год включат еще два дома. Это зависит не только от строителей, но и от готовности жильцов вносить деньги. В Ленинградском районе с этим проблем практически нет.

«ФедералПресс» напоминает, что Челябинская область потратит на капремонт домов 5,4 миллиарда рублей.

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