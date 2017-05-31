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09:37 (мск), источник: ivbg.ru

В «Выборг-банке» недосчитались 1,6 млрд рублей

По итогам инвентаризации имущества «Выборг-банка», агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило недостачу в размере 1,6 миллиарда рублей.

«По результатам инвентаризации имущества банка, учитываемого на балансовых счетах, выявлена недостача имущества на общую сумму 1 606 519 тысяч рублей. Наибольшая сумма недостачи в размере 1 404 824 тысячи рублей приходится на кредиты, предоставленные физическим лицам», — сообщается в релизе.

В январе ЦБ сообщал, что временная администрация, назначенная в «Выборг-Банк» в связи с отзывом его лицензии 7 сентября 2016 года, с самого начала столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности. Бывшее руководство банка не передало оригиналы кредитных договоров на общую сумму более одного миллиарда рублей. Также была сокрыта часть имущества, находящегося в залоге в качестве обеспечения по выданным кредитам.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества банка.

Напомним, что «Выборг-банк» признан банкротом еще в ноябре прошлого года.

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