Долгострой на ул. Копылова может подешеветь в три раза

Долгострой компании «Сибстоун» на ул. Копылова снова попытаются продать на торгах. Начальная цена контракта составит 268 млн рублей. Об этом сообщил портал «Сибдом».

Дом обанкротившейся строительной компании изначально пытались продать за 893,7 млн рублей. Но такая высокая цена интереса у потенциальных покупателей не вызвала. При этом второй долгострой на ул. Баумана продать все же удалось. Его выкупил бизнесмен Михаил Якименок за 53,5 млн рублей.

Для долгостроя на ул. Копылова эти торги будут уже четвертыми. Изначально цена за оба объекта была значительно выше — 1,07 млрд рублей, однако после неудачных попыток продать объект, цены все же снизили.

Напомним, бывший владелец домов по ул. Баумана и ул. Копылова, директор «Сибстоуна» Сергей Шапочкин в 2012 году был приговорен к 9 годам 9 месяцам лишения свободы за обман дольщиков на сумму более 300 млн рублей. Застройщик в период с 2003 по 2008 годы продавал несуществующие квартиры по несколько раз. Это дело считается самым крупным мошенничеством в истории долевого строительства Красноярска.