Челябинский областной суд оставил под арестом доли соучредителей «Гринфлайта»
Челябинский областной суд отклонил просьбу адвокатов Маргариты Бутаковой — одной из соучредительниц
Челябинский областной суд отклонил просьбу адвокатов Маргариты Бутаковой — одной из соучредительниц
Как сообщили корреспонденту «Урал-пресс-информ» в
Напомним, что в Челябинске компания «Гринфлайт» имеет репутацию недобросовестного застройщика, «заморозившего» несколько строек новых жилых комплексов. Благодаря «Гринфлайту» и ряду других стройконтор Челябинская область попала в тройку