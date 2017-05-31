Челябинский областной суд оставил под арестом доли соучредителей «Гринфлайта»

Как сообщили корреспонденту «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского областного суда, после рассмотрения в апелляционном порядке материалов досудебного производства, облсуд оставил без изменений постановление Центрального районного суда от 11 апреля 2017 года. Согласно этому постановлению, срок наложения ареста на 20-процентные доли в уставном капитале ООО «Гринфлайт», принадлежащие Маргарите Бутаковой и ООО «Центр Современных Технологий», продлён до 14 июня 2017 года (в пределах срока следствия). Постановление обжаловали адвокаты Бутаковой, настаивая на снятии ареста, однако их жалоба была оставлена без удовлетворения.

Напомним, что в Челябинске компания «Гринфлайт» имеет репутацию недобросовестного застройщика, «заморозившего» несколько строек новых жилых комплексов. Благодаря «Гринфлайту» и ряду других стройконтор Челябинская область попала в тройку регионов-лидеров по объему незавершенного строительства. К тому же, фирма недавно обанкротилась.