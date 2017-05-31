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10:01 (мск), источник: СуперОмск

В омском Левобережье снесли больше 30-ти незаконных ларьков

С начала 2017 года на Левобережье исчезло сразу 34 незаконных торговых объекта. Все они осуществляли свою работу незаконно.

Как пояснили в отделе экономики и потребительского рынка администрации Кировского округа, это происходит силами муниципального предприятия «Муниципальная недвижимость» совместно с сотрудниками полиции. Так, очередной демонтаж нестационарных торговых объектов выполнен накануне по адресу: ул. Перелета, 8/1.

В мэрии отмечают, что киоски сносятся только после того, как владелец проигнорирует требования чиновников и у него закончится срок аренды. А вот просто забрать в таком случае свой ларек у предпринимателей не получится — сначала нужно оплатить расходы за его демонтаж, перевозку и хранение.

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