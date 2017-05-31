Берег ВИЗ-пруда отдадут под ЭКСПО-2025

Южный берег Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге готовят к застройке под ЭКСПО-2025. Соответствующий приказ облминстроя, разрешающий горадминистрации планировку и межевание этой территории, опубликован на сайте ведомства.

Столица Урала была представлена на конкурс городов, желающий принять международную выставку ЭКСПО-2025, 22 мая. В случае победы оптимальным местом для проведения масштабного события станет ВИЗ. О конкретном проекте говорить пока рано, но в любом случае на южном берегу будет комплексная застройка общегородского значения, предусматривающая как офисные объекты, так и жилье, пояснил «Уралинформбюро» главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. Главной магистралью нового микрорайона станет улица Татищева.

«Скорее всего, за основу будет взят проект планировки ЭКСПО-парка, разработанный под ЭКСПО-2020, — сообщил глава горадминистрации Александр Якоб. — Разумеется, он будет дорабатываться с учетом концептуальной идеи ЭКСПО-2025. В целом участок был хорошо проработан в свое время, хотя нельзя исключить, что другие участки тоже будут рассматриваться».

Концепция ЭКСПО-парка, разработанная в 2012 году, предусматривала освоение 500 гектаров земли на участке между Ново-Московским трактом и южным берегом Верх-Исетского пруда, но не включала Большеконный полуостров. Здесь предполагались выставочные павильоны, ЭКСПО-арена для проведения массовых мероприятий, жилой комплекс «ЭКСПО-деревня», а также разветвленная транспортная сеть и мост через пруд.

После проигрыша Екатеринбурга в конкурсе на право проведения выставки идея застройки этой территории была заморожена, а в марте 2017 года реанимирована. Градсовет успел рассмотреть два проекта. Один из них предполагает высотную застройку, второй — среднеэтажную вкупе с 30-этажным «офисником», выходящим фасадом на пруд. Оба предложения отправлены на доработку.