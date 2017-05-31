Красноглинское шоссе в Самаре отремонтируют за миллиард рублей

В Самаре объявили торги на поиск подрядчика, который займется капитальным ремонтом Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Предполагается, что магистраль обновят в два этапа. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

На первом этапе будет отремонтировано 5,63 км шоссе. На эти цели из областного бюджета планируют выделить 618,3 млн рублей. На втором этапе работы будут проводиться от 5,6 км до 9,7 км дороги. Стоимость ремонта данного участка составит 480 млн рублей. Итоги обоих аукционов подведут 19 июня.

Напомним, Красноглинское шоссе планируют расширить до четырех полос. Также там собираются обустроить тротуары, установить пандусы, барьерные ограждения и обновить освещение. Старт работ намечен на июль этого года. Завершить ремонт подрядчик должен будет до конца сентября 2018 года.