Силуанов: Россия на ПМЭФ попытается укрепить доверие иностранных инвесторов
Санкции, безусловно, не идут на пользу делу, но
Санкции, безусловно, не идут на пользу делу, но
По его словам, заметен интерес иностранных инвесторов к российским облигациям, они учитывают высокий уровень доходности этих бумаг. Также он отметил участие иностранного бизнеса в проекте «Ямал СПГ». По его словам, российская экономика в этом году вышла из рецессии, Минфин прогнозирует годовой рост экономики примерно на 2% и заметен приток инвестиций, прямых и косвенных,
На Международном экономическом форуме в Петербурге министр надеется получить возможность четко обозначить экономическую политику российского руководства. «Это даст инвесторам дополнительную уверенность, если они хотят здесь работать и вкладываться в российскую экономику», — сказал он.
На вопрос, продлятся ли антироссийские санкции еще десять лет, Силуанов ответил, что это вопрос не к Минфину. По его словам, пока все прогнозы делаются из расчета, что нынешний режим сохранится, хотя в интересах России было бы снятие любых ограничений на поток капитала или торговлю. Тем не менее, по его словам, и при нынешних ограничениях возможно договориться о выгодных инвестициях с иностранными партнерами.
По словам министра, Россия заинтересована в совместном инвестировании в проекты и в партнерствах со всеми западными коллегами, включая американский бизнес.
Как-то двусмысленно звучит насчёт режима.