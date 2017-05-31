Ремонт пермских школ №№ 112 и 73 завершится к 1 сентября

Представляя на заседании Пермской городской думы отчёт о работе администрации Перми за прошлый год, Дмитрий Самойлов обозначил приоритеты на 2017 год. К ним он отнёс ремонт дорог, образование и расселение аварийного жилья.

Напомним, капитальный ремонт школ № 112 и № 73 начался летом прошлого года. С того момента в школах была произведена полная перепланировка помещений в соответствии с современными требованиями, заменены инженерные системы, отремонтирован пол с укладкой плитки и линолеума.

На сегодняшний день на объектах завершается внутренняя отделка помещений, монтаж системы вентиляции и благоустройство территории. В ближайшее время планируется обустроить спортивные комплексы, обеспечить школы современным оборудованием и мебелью. Кроме того, новые здания будут оснащены средствами доступа для маломобильных групп населения: пандусами, дополнительными поручнями, лифтами или стационарным подъёмником внутри здания.

Ремонт школ завершится к 1 сентября.

Также в рамках городского проекта «Школа на пятёрку» в Перми продолжается строительство новых зданий учебных учреждений. Сейчас ведётся монтаж фундаментных балок, устройство бетонных оснований, началась кладка кирпичных стен в подвале корпуса школы № 59 в Дзержинском районе. Для строительства корпуса школы № 42 в Свердловском районе ведётся устройство свайного поля, подготовка бетонного основания для ростверков и их устройство.

Полномасштабное строительство школ в Перми стартовало в 2015 году с открытия нового корпуса Дягилевской гимназии на 600 мест. В 2016 году впервые за 18 лет была открыта новая современная школа «Мастерград» в микрорайоне Пролетарский на 1 тыс. 200 мест.

Источник — администрация Перми