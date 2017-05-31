В Новосибирске долгострой на Петухова планируют сдать в июле, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание в Кировском районе, ему сообщили, что долгострой на лице Петухова 1Б стр., будет введен в эксплуатацию в июле 2017 года. Строительство дома было начато в 2008 году, остановлено — в 2010-м. От действий застройщика пострадало 130 человек. Сегодня возведение здания завершает ООО СК «СМУ-9» при поддержке местных властей.

«В 2016 году мы начали строительство 17-этажки по соседству и, чтобы повысить ее инвестиционную привлекательность, взяли на себя обязательства достроить и этот дом. Работы ведутся по графику, в июле объект сдадим», — рассказал директора предприятия ООО СК «СМУ-9» Вадим Кек.

«На данный момент в городе осталось 42 проблемных объекта жилищного строительства. Из них 10 запланировано достроить в этом году, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Динамика решения проблемы обманутых дольщиков снижается, но не потому, что мы уделяем этому вопросу меньше внимания, а потому что объекты, которые остались — значительно сложнее предыдущих. У каждого дома — свои особенности. Сегодня мы побывали на улице Тульская — здесь сложный объект, с 15-летней историей, основная сложность в том, что некоторые участники являются дольщиками, другие нет. Тем не менее, работаем со всеми, все долгострои находятся на контроле муниципалитета, по каждому составлен индивидуальный план».

Мэр Анатолий Локоть также отметил, что по мере застройки будет развиваться и транспортная инфраструктура района. «Планируем вводить сюда новые маршруты, следующий шаг — строительство социальных объектов, школ, садов, — отметил мэр. — Это перспективный район. Один из сегодняшних приоритетов развития Новосибирска — оформление зеленых зон, и этот район — хорошая площадка для его реализации».