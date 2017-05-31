«Четеры уголовных дела»: суд обязал снести ТЦ «Понарт» на ул. Киевской в Калининграде
Собственника торгового центра «Понарт» на улице Киевской, 91 обязали снести здание. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.
Собственника торгового центра «Понарт» на улице Киевской, 91 обязали снести здание. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областной прокуратуре.
В надзорное ведомство обратился местный житель, который заявил, что объект эксплуатируют незаконно. Как показала проверка, земля площадью 702 кв. м, на которой расположен торговый центр, с 2007 года находилась в аренде у ООО «Компания “ТВ”». Разрешённое использование участка — «под строительство магазина».
В 2014 году администрация Калининграда выдала фирме разрешение на строительство объекта. Однако компания зарегистрировала право собственности на здание высотой три этажа. Спустя два года владелец внёс изменения в сведения о недвижимости, изменив количество этажей на четыре.
В 2016 году «Компания “ТВ”» продала торговый центр физическому лицу. При этом, как выяснилось, при переоформлении документов организация подала в Росреестр подложные документы. Надзорное ведомство признало здание самовольной постройкой и направило иск в суд с требованием снести его. Во вторник, 30 мая, заявление прокуратуры удовлетворили в полном объёме. Собственник должен снести здание в течение трёх месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.
Следственные органы также возбудили четыре уголовных дела за подделку официальных бумаг и за использование заведомо подложных документов. Ведётся расследование.