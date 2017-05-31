Ярошук пообещал разобраться с хаотичной торговлей продуктами на улицах Калининграда

— Мы ждём документ, в июне, думаю, правительство Калининградской области внесёт изменения в административный кодекс, по которым нам дадут полномочия по наведению порядка в таких точках. Я думаю, мы очень быстро наведём порядок на улицах нашего города. Нам всё равно, какими продуктами торгуют, польскими или немецкими, — сообщил Ярошук.

По мнению чиновника, сейчас торговцы умело пользуются провалом в законодательстве. Александр Ярошук подчеркнул, что хаотичная продажа продуктов не украшает улицы Калининграда. Кроме того, сами товары могут быть низкого качества и наносить вред здоровью человека.