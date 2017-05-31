Нижегородская администрация объявила первый конкурс по новым частным маршрутам 30 мая

Конкурс объявлен муниципальным департаментом транспорта и связи, к участию в нём приглашаются все без исключения заинтересованные транспортные компании и предприниматели.

Согласно документации, на первый конкурс выставлено шесть маршрутов: № 75 («Поселок Нагулино — Микрорайон Соцгород 2»), № 34 («Улица Долгополова — Микрорайон Верхние Печеры»), № 81 («Микрорайон Кузнечиха-2 — Улица Дружаева»), № 44 («Улица Космическая — Улица Пермякова»), № 13 («Автостанция “Канавинская” — Улица Адмирала Нахимова») и № 88 («Поселок Дачный — Микрорайон Молитовский»). На каждый из маршрутов, кроме последнего, планируется вывести по восемь транспортных средств, на маршрут № 88 — семь. Свидетельства на право перевозок по условиям данного конкурса выдаётся на семь лет.

Итоги открытого конкурса будут подведены 10 июля.

Как сообщили в горадминистрации, после переговоров с перевозчиками и анализа мнений горожан специалисты сократили количество упраздняемых маршрутов с 31 до 26. Вместо них поэтапно, по мере определения победителей среди перевозчиков, будут вводиться 23 новых маршрута.

По итогам проведения открытых конкурсов на 23 маршрута и ввода в действие новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде будет работать 58 коммерческих маршрутов (сейчас действует 61 маршрут), 49 муниципальных маршрутов (сейчас — 59 маршрутов). Без изменений останутся действующие 18 троллейбусных и 15 трамвайных маршрутов.

Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода планирует провести первые конкурсы на новые частные маршруты в начале июня.

Напомним также, что Дума Нижнего Новгорода перенесла рассмотрение вопроса о новой маршрутной сети на июнь 2017 года. Председатель комиссии Гордумы Алексей Гойхман, отвечая на претензии к разработанной маршрутной сети, сообщал, что «до июньского заседания Думы ни один конкурс отыгран не будет».