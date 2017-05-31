Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Как прошли выпускные у детей звезд (видео)
Какие юбки вошли в моду этим летом
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
20Крепостные стены XXI века
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
8«Суперлюди» Японии
11:48 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация объявила первый конкурс по новым частным маршрутам 30 мая

Администрация Нижнего Новгорода объявила первый открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам 30 мая 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Конкурс объявлен муниципальным департаментом транспорта и связи, к участию в нём приглашаются все без исключения заинтересованные транспортные компании и предприниматели.

Согласно документации, на первый конкурс выставлено шесть маршрутов: № 75 («Поселок Нагулино — Микрорайон Соцгород 2»), № 34 («Улица Долгополова — Микрорайон Верхние Печеры»), № 81 («Микрорайон Кузнечиха-2 — Улица Дружаева»), № 44 («Улица Космическая — Улица Пермякова»), № 13 («Автостанция “Канавинская” — Улица Адмирала Нахимова») и № 88 («Поселок Дачный — Микрорайон Молитовский»). На каждый из маршрутов, кроме последнего, планируется вывести по восемь транспортных средств, на маршрут № 88 — семь. Свидетельства на право перевозок по условиям данного конкурса выдаётся на семь лет.

Итоги открытого конкурса будут подведены 10 июля.

Как сообщили в горадминистрации, после переговоров с перевозчиками и анализа мнений горожан специалисты сократили количество упраздняемых маршрутов с 31 до 26. Вместо них поэтапно, по мере определения победителей среди перевозчиков, будут вводиться 23 новых маршрута.

По итогам проведения открытых конкурсов на 23 маршрута и ввода в действие новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде будет работать 58 коммерческих маршрутов (сейчас действует 61 маршрут), 49 муниципальных маршрутов (сейчас — 59 маршрутов). Без изменений останутся действующие 18 троллейбусных и 15 трамвайных маршрутов.

Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода планирует провести первые конкурсы на новые частные маршруты в начале июня.

Напомним также, что Дума Нижнего Новгорода перенесла рассмотрение вопроса о новой маршрутной сети на июнь 2017 года. Председатель комиссии Гордумы Алексей Гойхман, отвечая на претензии к разработанной маршрутной сети, сообщал, что «до июньского заседания Думы ни один конкурс отыгран не будет».

Ранее все конкурсы планировалось провести в мае 2017 года, потом в администрации сообщили, что до 26 мая планируется провести два конкурса (на три-пять маршрутов), а остальные провести уже в июне. Как сообщалось ранее, в 2017 году в Нижнем Новгороде изменяется сеть муниципальных маршрутов, в том числе пять из них планируется отменить (предварительный список изменённых маршрутов).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Назван срок возвращения доходов граждан РФ к докризисному уровню
Путин одобрил отмену ряда экономических мер против Турции
Deutsche Bank оштрафован за отмывание денег из России
При теракте в Кабуле погиб охранник посольства Германии
Вильфанд заявил о точности прогноза погоды на день урагана
Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране
Троих российских легкоатлеток допустили до соревнований
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
На 76-м году жизни скончалась «девушка Бонда» Молли Питерс Информация появилась в официальном Twitter-аккаунте, посвященном бондиане
Недвижимость
Как правильно выбрать зелёные обои?
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
У детей Сандры Буллок появился отец Актриса счастлива, как никогда.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь