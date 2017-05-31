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11:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Два хабаровских перевозчика должны уйти с автобусных маршрутов

Еще один предприниматель уже сдал путевой лист.

Источник: Губерния онлайн

По решению антимонопольной службы два коммерческих перевозчика должны написать заявление о прекращении действий своих свидетельств. Речь идет о предпринимателях, обслуживающих автобусные маршруты № 23, 73, 10, 40 и 56, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что в прошлом году несколько городских частных перевозчиков нарушили антимонопольное законодательство. Выиграв городской конкурс на право возить пассажиров, коммерсанты взяли на себя обязательство обновить автопарк, но так и не сделали этого. Нарушителям направили предупреждения. Теперь они должны либо отказаться от работы на маршрутах, уведомив об этом мэрию, либо готовиться к штрафам.

«По двум перевозчикам [УФАС] уже приняло решение. Автобусы с рейса снимать не будут, так как после подачи заявления на прекращение действия свидетельств они еще 90 дней смогут работать на линии. За это время управление транспорта проведет очередной конкурс. Возможно, на линию выйдут эти же перевозчики, которые приобретут новые транспортные средства, либо это будет другой перевозчик», — прокомментировала председатель правления Ассоциации пассажирских перевозчиков Хабаровска Светлана Тремасова.

Всего в списке на выбывание числится восемь перевозчиков. Еще один коммерсант, не дожидаясь результатов проверки, сдал путевой лист. Он работал на 23-м маршруте.

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