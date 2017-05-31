Строители просят перекрыть 4-й мост для строительства развязки

Для строительства развязки на ул. Волочаевской сотрудники строительной компании «Сибиряк» просят перекрыть 4-й мост. Это необходимо для того, чтобы установить специальные конструкции, которые можно закрепить только с моста. Об этом «Авторитетному радио» рассказал руководитель компании Владимир Егоров.

Эстакаду планируется перекрыть в начале осени, после проведения всех ремонтных работ, утверждают в «Сибиряке».

«Мы посмотрим сначала, чтобы мы были обеспечены всеми материалами для ремонта и только после этого начнем перекрывать. А перед этим, возможно, мы будем перекрывать только полосы», — рассказали в компании.

Однако пресс-секретарь КрУДора Александр Марков сообщил Sibnovosti.ru, что официального заявления от «Сибиряка» в управление не поступало.

«Проект подразумевает строительство путепровода без изменения схемы дорожного движения. Компания может ходатайствовать о перекрытии 4 моста, но мы этот вариант рассматривать не будем», — сообщил представитель ведомства.

Напомним, что компания «Сибиряк» заявку на участие в аукционе по выбору подрядчика на ремонт Коммунального моста.