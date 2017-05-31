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10:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Эрмитаж-Урал» ищет подрядчика

И инвесторов.

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для подготовки площадки под фондохранилище культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Аукцион намечен на 13 июня. Его победитель должен обустроить внутридомовую территорию на Вайнера, 16, выделенную под фондохранилище. Стартовая цена контракта — около 23,4 миллиона рублей.

Планы по освоению этого участка были озвучены 30 мая на совещания, которое провел глава горадминистрации Александр Якоб. Подрядчику предстоит расчистить площадку от гаражей, надземных коммунальных сетей и кирпичной двухэтажки, занимаемой МБУ «Городская реклама».

Сам культурно-просветительский центр разместиться на Вайнера, 11. Там планируется возвести двухэтажный пристрой в зданию Картинной галереи. В целом в «Эрмитаж-Урал» необходимо вложить порядка 600 миллионов рублей. Половину планируется получить из федерального бюджета по программе Минкульта РФ, но вопрос по этой сумме пока не решен. В бюджете Екатеринбурга на реализацию проекта заложено всего 39 миллионов рублей, поэтому городские власти намерены подключить к строительству центра социально ориентированных инвесторов.

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