«Эрмитаж-Урал» ищет подрядчика

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для подготовки площадки под фондохранилище культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Аукцион намечен на 13 июня. Его победитель должен обустроить внутридомовую территорию на Вайнера, 16, выделенную под фондохранилище. Стартовая цена контракта — около 23,4 миллиона рублей.

Планы по освоению этого участка были озвучены 30 мая на совещания, которое провел глава горадминистрации Александр Якоб. Подрядчику предстоит расчистить площадку от гаражей, надземных коммунальных сетей и кирпичной двухэтажки, занимаемой МБУ «Городская реклама».