В мэрии анонсировали переселение жителей сносимых домов в 20-этажки

Как рассказал заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин, в отдельных районах столицы построенные по программе реновации дома могут быть выше 20 этажей, сообщил корреспондент РБК.

Заместитель мэра подчеркнул, что в каждом квартале будет индивидуальный подход к строительству. По его словам, может быть и так, что жителей пятиэтажек переселят в новые пяти- и шестиэтажные дома.

Собянин: Построенные в рамках реновации дома будут иметь от шести до 14 этажей

Также Хусннулин предположил, что в некоторых частях города придется строить плотнее, чтобы переселить людей в те же районы, где они проживают сейчас. При этом он отметил, что проведенные расчеты показали значительное улучшение ситуации с парковками, потому что машиномест будет в два раза больше.

Заместитель мэра вновь не исключил включения дополнительных домов в программу реновации за счет тех жителей, которые просят включить их дома в программу. По словам Хуснуллина, речь идет о нескольких сотнях домов.

27 мая Хуснуллин сообщил, что в Москве есть дома, готовые к переселению. Речь идет о зданиях на Дмитровском шоссе, на Базовской улице, в Некрасовке, на Чертановской, Амурской, Нижегородской, Нижней Первомайской улицах, а также в Заревом проезде. Их жителей будут переселять в 3600 квартир, которые находятся на балансе казенного предприятия «Управление гражданского строительства».