Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
7 фраз, которые нельзя говорить человеку с эректильной дисфункцией
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
Как прошли выпускные у детей звезд (видео)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
20Крепостные стены XXI века
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
8«Суперлюди» Японии
11:27 (мск), источник: РБК

В мэрии анонсировали переселение жителей сносимых домов в 20-этажки

Часть переселенных из пятиэтажек москвичей может получить новые квартиры в 20-ти этажных домах. В мэрии пообещали, что в каждом случае подход будет индивидуальным.

Источник: Агентство «Москва»

Как рассказал заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин, в отдельных районах столицы построенные по программе реновации дома могут быть выше 20 этажей, сообщил корреспондент РБК.

Где-то будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10−12.
Марат Хуснуллин

Заместитель мэра подчеркнул, что в каждом квартале будет индивидуальный подход к строительству. По его словам, может быть и так, что жителей пятиэтажек переселят в новые пяти- и шестиэтажные дома.

Читайте также
Собянин: Построенные в рамках реновации дома будут иметь от шести до 14 этажей

Также Хусннулин предположил, что в некоторых частях города придется строить плотнее, чтобы переселить людей в те же районы, где они проживают сейчас. При этом он отметил, что проведенные расчеты показали значительное улучшение ситуации с парковками, потому что машиномест будет в два раза больше.

Заместитель мэра вновь не исключил включения дополнительных домов в программу реновации за счет тех жителей, которые просят включить их дома в программу. По словам Хуснуллина, речь идет о нескольких сотнях домов.

27 мая Хуснуллин сообщил, что в Москве есть дома, готовые к переселению. Речь идет о зданиях на Дмитровском шоссе, на Базовской улице, в Некрасовке, на Чертановской, Амурской, Нижегородской, Нижней Первомайской улицах, а также в Заревом проезде. Их жителей будут переселять в 3600 квартир, которые находятся на балансе казенного предприятия «Управление гражданского строительства».

В начале мая мэрия опубликовала список из 4,5 тыс. домов, жители которых до 15 июня должны проголосовать, включать ли их в программу сноса.

В течение последнего месяца в Москве прошло несколько массовых акций противников реновации. Так, в минувшие выходные митинги в различных районах города собрали до шести тысяч участников.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Президент Молдавии прокомментировал высылку российских дипломатов
Назван срок возвращения доходов граждан РФ к докризисному уровню
Путин одобрил отмену ряда экономических мер против Турции
Deutsche Bank оштрафован за отмывание денег из России
При теракте в Кабуле погиб охранник посольства Германии
Вильфанд заявил о точности прогноза погоды на день урагана
Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране
Троих российских легкоатлеток допустили до соревнований
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
На 76-м году жизни скончалась «девушка Бонда» Молли Питерс Информация появилась в официальном Twitter-аккаунте, посвященном бондиане
Недвижимость
Как будут изымать единственное жилье должников?
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
Как правильно выбрать зелёные обои?
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
У детей Сандры Буллок появился отец Актриса счастлива, как никогда.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь