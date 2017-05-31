Красноярскэнергосбыт принимает потребителей по новым адресам

В связи с проведением строительно-ремонтных работ в офисе Пригородного межрайонного отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт» (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 32) до конца 2017 года изменены адреса приема населения и юридических лиц, сообщили в компании.

Прием физических лиц, прием заявлений, писем и иной корреспонденции будет осуществляться по адресу: Красноярск, ул. Академика Павлова, 1, строение 2. Контактный телефон группы по работе с физическими лицами: (391) 237−18−85; телефон приемной: (391) 237−18−82.

Юридическим лицам по вопросам, связанным с договорами на энергоснабжение, расчетами и начислениями за потребленную электроэнергию, предоставлением показаний расчетных приборов учета электроэнергии, получением платежных документов, актами сверки расчетов, можно обращаться по адресу: Красноярск, ул. Борисевича, 22. Контактные телефоны группы договорной работы: (391) 237−18−86, (391) 220−82−34; контактные телефоны группы по работе с юридическими лицами (расчеты): (391) 237−18−84, (391) 237−18−83.

Адреса электронной почты и номера телефонов сотрудников Пригородного межрайонного отделения остались прежними.

Отметим, Пригородное МРО ПАО «Красноярскэнергосбыт» обслуживает потребителей Березовского, Большемуртинского, Емельяновского, Сухобузимского районов, а также городов Дивногорск, Железногорск и Сосновоборск.

Проведение ремонтных работ планируется до конца 2017 года.