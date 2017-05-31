Свердловский департамент информполитики получил полмиллиарда рублей
На год.
На год.
Департаменту информационной политики Свердловской области выделили 544 миллиона рублей на год работы, передает «Уралинформбюро». Такую информацию 31 мая озвучил первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов.
В его ведение ДИП перешел в ноябре 2016 года, в рамках правительственной реформы. Ранее департамент был в структуре администрации губернатора и подчинялся напрямую Евгению Куйвашеву.
«Штатная численность департамента сформирована путем передачи 31 ставки от администрации губернатора и 5 ставок от управления делами губернатора и правительства», — рассказал Тунгсов, отметив, что с учетом передачи ставок увеличения штата и бюджетных затрат не потребуется.