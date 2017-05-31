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11:30 (мск), источник: АиФ Красноярск

Дефицит бюджета Красноярска за 2016 год вырос до 1,5 млрд рублей

Это на 300 млн меньше, чем ожидалось.

Источник: Reuters

Расходы бюджета Красноярска в 2016 году на 1,5 млрд больше, чем полученные доходы, хотя изначально планировали дефицит в 1,8 млрд, такие данные озвучила заместитель Главы города — руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова, отчитываясь перед депутатами Горсовета.

При этом, по словам чиновницы, благодаря мобилизации доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики удалось сократить в 6 раз объёмом просроченной кредиторской задолженности.

Одной из главных задач этого года стало переселение граждан из аварийного жилья. В 2016 году удалось переселить 116 семей, снести 74 дома, признанных непригодными для проживания. Кроме того жильё получили 118 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также в 2016 году продолжена работа по созданию дополнительных мест для дошкольников. Завершено строительство 2-х детский садов на 540 мест, проведен капитальный ремонт детских садов, выкуплены услуги по присмотру и уходу за детьми у частных садов, выплачивалась компенсация родителям, чьим детям от 3 до 5 лет не предоставили место в саду. Также проведен комплексный капитальный ремонт 5 школ 60−70 годов постройки.

В рамках подготовки к Универсиаде начато строительство автомобильной дороги районе ул. Волочаевской, отремонтирована дорога по пр. Свободный и другие участки.

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