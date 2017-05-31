Сергей Носов в прошлом году заработал полтора миллиона рублей, а его супруга — семь миллионов

Согласно декларации, в собственности у мэра нет недвижимости, в пользовании у него находится жилой дом площадью 126,3 кв. м. и квартира площадью 186 «квадратов». Сергей Носов, как и прежде, владеет несколькими автомобилями: Bentley Continental GT, Chevrolet Express G1500, Mercedes-Benz GL 500 и Nissan Patrol.

Супруга главы Нижнего Тагила заработала семь млн руб. В собственности у нее два земельных участка по 1,2 тыс. кв. м. каждый, дача площадью 797 «квадратов», квартира на 186 кв. м., которая находится в пользовании у самого Носова, и нежилое помещение площадью 539 кв. м. В пользовании у нее, как и у мужа, находится жилой дом. Как и раньше, в собственности у жены мэра автомобиль «Porshe Cayenne».