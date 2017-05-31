Светофоры отключат на одном из перекрёстков Челябинска

Светофоры на пересечении улиц Героев Танкограда и Механической отключат в Челябинске на несколько часов 31 мая, сообщают в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Светофоры не будут работать с 13 до 18 часов, отключение понадобилось для ремонтных работ. Водителей просят быть особенно внимательными при проезде указанного участка.

Напомним, ранее челябинцев предупредили об ограничении движения на Комсомольском проспекте, где проводится ремонт дорожного полотна.