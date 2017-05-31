Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране

«Если говорить о наших национальных товарах, то безусловным лидером стал масло-жировой сектор: 54% исследованных нами торговых марок подсолнечного масла — повышенного качества. Аналогичная ситуация с мукой, гречкой, рисом. В этих категориях доля качественных и высококачественных товаров превышает 80%», — сказал он.

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Исследования макарон также показали, что российские товары из твердых сортов пшеницы могут конкурировать с лучшими итальянскими марками, отметил глава Роскачества.

Если же говорить о непищевых товарах, то в России, по его словам, сформирована сильная швейная промышленность. «Та продукция легпрома, которая пошита в России, пошита отлично. В чем есть явные проблемы — это в поступающих тканях, их качество оставляет желать лучшего. Исследования показали большую долю фальсификата, когда потребитель платит за натуральные материалы, а получает синтетику», — добавил Протасов.

АНО «Российская система качества» (Роскачество) учреждено распоряжением правительства в 2015 году для независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов. Лучшие товары награждают Знаком качества.