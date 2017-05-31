США оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России на $41 млн
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Федеральная резервная система США обязала Deutsche Bank выплатить $41 млн
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU — Федеральная резервная система США обязала Deutsche Bank выплатить $41 млн
Федрезерв заявил о «небезопасных и ненадежных» практиках банка и обязал его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств. Deutsche Bank заявил о намерении исполнить все предписания американского регулятора, сообщает dpa.
В январе 2017 года банк был оштрафован в США на $425 млн за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. В результате этих операций в 2011—2015 годах из России были выведены около $10 млрд, отмечает Deutsche Welle.
Как заявил тогда
В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service,
Deutsche Bank сократил чистый убыток в 2016 году до 1,4 млрд евро с 6,8 млрд евро в предыдущий год, выручка уменьшилась на 10% — до 30 млрд евро. В конце прошлого года банк достиг соглашений об урегулировании претензий регуляторов США и Великобритании, в рамках которых он выплатит порядка $8 млрд. Deutsche Bank имеет почти 2660 филиалов более чем в 70 странах, из которых около 1780 находятся в Германии.