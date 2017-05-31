США оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России на $41 млн

Федрезерв заявил о «небезопасных и ненадежных» практиках банка и обязал его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств. Deutsche Bank заявил о намерении исполнить все предписания американского регулятора, сообщает dpa.

В январе 2017 года банк был оштрафован в США на $425 млн за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. В результате этих операций в 2011—2015 годах из России были выведены около $10 млрд, отмечает Deutsche Welle.

Как заявил тогда Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам (DFS), в схему «зеркальных сделок» были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же бумаги через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.

В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, штаб-квартира которой находится в Лондоне, обязана выплатить $150 млн штрафа из-за манипуляций с процентными ставками. В апреле ФРС оштрафовал германский банк на $156 млн, причиной чего стали «небезопасные практики на валютных рынках».

Deutsche Bank сократил чистый убыток в 2016 году до 1,4 млрд евро с 6,8 млрд евро в предыдущий год, выручка уменьшилась на 10% — до 30 млрд евро. В конце прошлого года банк достиг соглашений об урегулировании претензий регуляторов США и Великобритании, в рамках которых он выплатит порядка $8 млрд. Deutsche Bank имеет почти 2660 филиалов более чем в 70 странах, из которых около 1780 находятся в Германии.